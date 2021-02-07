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連假遛小孩熱點 中和櫻花主題公園啟用
新北市中和區秀山公園為秀安地區為數不多的綠地公園，受住宅及學校環繞，深受居民喜愛，也是學童下課後的遊憩場所。有鑑於公園地墊老舊，多為罐頭遊具，中和區公所啟動改善工程，打造櫻花主題意象，增加共融性遊具，讓親子能夠開心同樂，即日起完工啟用，立刻吸引許多家長帶小朋友來此遊玩。
中和區長賴俊達指出，由於公園遊戲場地墊已老舊失去彈性，下雨容易濕滑，因此全面整修，增加公園使用效率與安全性，新增的兒童遊具也有別傳統制式小型遊具，有恐龍造型且可以雙人乘坐的搖搖馬、面對面的可愛動物翹翹板及透明間接鏤空式設計的環形滑梯。
此外，新增設的鳥巢式盪鞦韆，不僅可以激發孩子的多樣玩法，也能讓親子同樂，貼近共融遊樂場的精神。遊戲場周圍增設6座全新的座椅，可提供民眾休息，同時放心地照看孩子。
賴俊達表示，此次改善工程除將遊戲場地坪高低落差整平外，鋪設的人工草皮也添加櫻花意象，宛若繽紛的櫻花灑落地面，十分美麗。改善後的遊戲場讓孩子可以盡情奔跑、恣意想像，使秀山公園更加友善、老少咸宜。
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