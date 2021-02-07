買花趁春節 板橋花市小年夜加班營業至晚上10時

今年春節碰上全球疫情肆虐，不少人選擇買花回家增添好心情，新北市板橋藝文休閒花市看準這波熱潮，6日至10日特別延長營業至晚上10時，讓民眾在春節前可以趁早選購。

板橋花市位於板橋區文化路與民生路口，理事長林建宏表示，受到疫情影響，不少業者擔心過年花卉買氣受影響，不過也有業者認為民眾反而會選擇買花回家布置。

林建宏舉例，像是象徵銀兩的銀柳，今年只要400-500元，蘭花1盆也只要300-400元，另外業者為拚買氣，板橋花市6日至10日延長營業時間至22時，除夕則是到20時，春節期間由各業者自由營業，歡迎民眾前來捧場。

農業局長李玟表示，今年許多年節活動以及年貨大街應疫情取消，花卉業者也受到衝擊，希望民眾能多多支持國產花卉，過年期間為家中增添喜氣，也提醒民眾，進入花市請戴口罩，維持社交距離，保持良好衛生習慣。