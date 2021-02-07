內湖路二段103巷道路更新 碧湖周遭交通順暢好行

北市內湖區內湖路二段103巷，南起內湖路二段，沿途經過麗山街，北止於環山路三段，雖名為巷道，但實為內湖地區的重要道路，然而該巷道雙向僅各1車道寬度，加上幾年累月承接大量人流及車潮，導致路面不平、龜裂及凹陷等狀況，北市新工處評估後，去年進行麗山街至環山路三段巷口間路段的路面更新，更新長度約為295公尺，工程經費約298萬元，近期完工後，將提供民眾更平坦好行路面。

新工處工務科長蕭志龍指出，內湖路二段103巷東側緊鄰碧湖公園，西側有眾多住宅大樓及商家，附近還有內湖國小、內湖高中、捷運文德站、內湖737巷美食商圈，為當地日常生活頻繁使用的交通要道，交通量十分龐大，導致路面損壞情況越加嚴重，修補面積有擴大趨勢。

針對該巷道路面更新工程，新工處在更新前先針對路基不良而造成路面損壞的範圍進行路基改善，不僅徹底解決同一處路面反覆損壞問題，也延長路面使用壽命，同時辦理人手孔下地作業，避免路面上人手孔高程影響路面平整度。

新工處工務科東區工務所主任高文良表示，為減少對周遭居民生活作息及交通影響，在銑刨加鋪作業時加派施工機具及人力，以加速工程進度及減少影響民眾時間，並利用平日白天銑鋪完成路面更新作業，完工後，本路段也納入北市道管中心挖掘管理系統自動建置「禁挖管制」區域圖資，避免未來有重複挖掘情況。