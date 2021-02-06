老先生獨居山中長年無電可用 台電與區公所協助改善

新北市坪林區公所近日發現一位長輩住在山中雜亂的鐵皮屋，雖有電燈電鍋，但因為無電可用，一到晚上就要摸黑靠蠟燭照明，區長周慶珍請台電以專案方式立電線桿申請接電，再向社會局幫老人申辦低收入戶，趕在過年前讓長輩有電可用。

周慶珍表示，老先生家中燒黑的桌面是蠟燭傾倒留下的痕跡，令人怵目驚心，立刻尋找資源，協商各單位幫忙，在地水電工鄭丁財先生不但免費幫忙拉線，還邀集好友共同解囊捐助、里長也加入捐助行列，慈濟功德會協助後續裝設電熱水器，公所動員同仁、志工以及清潔隊一同清理環境，清出數十袋垃圾雜物，使得原先雜亂不堪，連路都沒有的屋子瞬間變得寬敞明亮許多。

另外，因春節將至，台電台北南區營業處與坪林區公所共同關懷獨居孤苦老人，並給予生活必需品，以期在年節時感受到社會各界的關懷與溫暖，讓這些需要關懷的長者都能開心過節。

台電台北南區營業處處長蔡志孟帶領該處多位志工，協助獨居長者用電節能診斷、更換節能燈泡及環境清潔等活動，蔡志孟表示，為善盡企業社會責任，台電多年來於歲末辦理關懷獨居老人、服務偏鄉學童的活動，希望真正成為大家的好厝邊。