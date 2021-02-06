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與黃捷愛恨情仇糾葛 罷捷未過時代力量回應了

老先生獨居山中長年無電可用 台電與區公所協助改善

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
台電台北南區營業處與坪林區公所共同關懷獨居孤苦老人，並給予生活必需品。圖／台電提供
台電台北南區營業處與坪林區公所共同關懷獨居孤苦老人，並給予生活必需品。圖／台電提供

新北市坪林區公所近日發現一位長輩住在山中雜亂的鐵皮屋，雖有電燈電鍋，但因為無電可用，一到晚上就要摸黑靠蠟燭照明，區長周慶珍請台電以專案方式立電線桿申請接電，再向社會局幫老人申辦低收入戶，趕在過年前讓長輩有電可用。

周慶珍表示，老先生家中燒黑的桌面是蠟燭傾倒留下的痕跡，令人怵目驚心，立刻尋找資源，協商各單位幫忙，在地水電工鄭丁財先生不但免費幫忙拉線，還邀集好友共同解囊捐助、里長也加入捐助行列，慈濟功德會協助後續裝設電熱水器，公所動員同仁、志工以及清潔隊一同清理環境，清出數十袋垃圾雜物，使得原先雜亂不堪，連路都沒有的屋子瞬間變得寬敞明亮許多。

另外，因春節將至，台電台北南區營業處與坪林區公所共同關懷獨居孤苦老人，並給予生活必需品，以期在年節時感受到社會各界的關懷與溫暖，讓這些需要關懷的長者都能開心過節。

台電台北南區營業處處長蔡志孟帶領該處多位志工，協助獨居長者用電節能診斷、更換節能燈泡及環境清潔等活動，蔡志孟表示，為善盡企業社會責任，台電多年來於歲末辦理關懷獨居老人、服務偏鄉學童的活動，希望真正成為大家的好厝邊。

周慶珍認為，坪林區地處偏鄉，有些獨居長者的生活需要更多的關懷與照護，也藉此呼籲企業團體及社會大眾共襄盛舉關懷服務偏鄉獨居孤苦長者，以實際的行動來響應這個有意義的公益活動。

坪林區一位長輩雖有電燈電鍋，但因為無電可用，一到晚上就要摸黑靠蠟燭照明，區長周慶珍請台電以專案方式立電線桿申請接電，再向社會局幫老人申辦低收入戶，趕在過年前讓長輩有電可用。圖／台電提供
坪林區一位長輩雖有電燈電鍋，但因為無電可用，一到晚上就要摸黑靠蠟燭照明，區長周慶珍請台電以專案方式立電線桿申請接電，再向社會局幫老人申辦低收入戶，趕在過年前讓長輩有電可用。圖／台電提供

獨居老人 台電 偏鄉

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