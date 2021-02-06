三芝戶外籃球場翻新 與運動品牌斯伯丁合作打造新亮點

新北市三芝區的福成籃球場超過十年沒有整修，新北市議員陳偉杰與宋雨蓁共同出配合款修繕外，更希望藉著籃球場創造偏鄉亮點，最終說服知名運動品牌斯伯丁贊助授權，盼能拋磚引玉，號召名人日後來三芝打籃球。

福成籃球場使用已久非常老舊，但近日搖身一變，不僅籃框全部換新，地坪和圍牆都漆上知名籃球品牌斯伯丁的LOGO，也讓三芝居民、學生經過福成市民活動中心時都眼睛為之一亮。

陳偉杰說，三芝地處偏鄉，很多民眾提到三芝就聯想到農產品或淺水灣，他上任後持續與在地居民、年輕朋友們討論，希望突顯三芝特色，尤其是年輕人會喜歡的特色亮點。所以他去年去會勘福成籃球場，就思考要找知名體育廠商來贊助。

陳偉杰表示，他親自聯繫多家體育品牌都被拒絕，有些嫌三芝區太偏鄉太遠，有些認為贊助效益不大，最後總算說服斯伯丁願意授權LOGO，並且捐助籃球給三芝地區的所有國中、小學，讓偏鄉孩子得到更多體育資源。

三芝區公所表示，為了讓更多民眾知道斯伯丁籃球場，在今天舉辦啟用典禮，還邀請台灣籃球DJ林志彥來主持現場活動，並且安排與三芝國中選手三對三鬥牛賽。