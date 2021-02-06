街上就是美術館 三鶯社區藝術共創成果展今起登場

新北市立美術館「三鶯社區藝術共創成果展」今天在鶯歌老街資訊服務中心開幕，本次藝術共創集結新北市8位藝術家與在地居民合作，在鶯歌街區以藝術策展讓更多人認識鶯歌在地之美，展期即日起至3月5日，歡迎民眾到鶯歌來趟輕旅行，一同感受「街上就是我們的美術館」。

文化局表示，展覽緣起於去年開始策辦的「三鶯社區藝術共創計畫」，為讓民眾一起認識美術館周邊社區的藝術能量，期間邀集舞蹈、陶藝、版畫、食物雕塑、影像等不同領域的藝術家，在鶯歌街區舉辦17場「藝術共創工作坊」，以不同藝術媒材引領民眾在藝術與生活之間開啟思考與對話。

內容包含參零柒藝術團隊的「身聲創作工作坊」，帶領民眾透過肢體感受在地；大橋頭藝術工作室的「紋飾創作工作坊」，藝術家與民眾透過拓印共創連結在地過去與未來的紋飾等。

計畫期間也與地方團體開發2條走讀路線，藉由共創的方式讓在地居民與社區探索鶯歌之美，產生更緊密的連結，也構築藝術與地方記憶的連結。為持續發酵「藝術共創」的精神，以不斷擴大藝術教育推廣，共規劃9大展點，期待更多民眾從藝術感受這片土地的生命力。

文化局長龔雅雯表示，新北市立美術館即將在鶯歌落成，以全民美術館為目標，為籌備美術館，新北市府推動「三鶯文創整合計畫」，跨局處合作整理鶯歌周邊交通、道路等硬體環境，建立鶯歌地區特有的藝術氛圍，希望帶動觀光遊憩發展，吸引更多人到鶯歌旅遊。透過「藝術共創」計畫讓美術館的藝術動能注入社區生活，促進在地學校、社區組織及在地產業等社群參與合作。