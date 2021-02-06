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若前進指揮所任務解除 王必勝透露最想做這件事
部桃昨天結束清零計畫，前進指揮所指揮官王必勝證實，明、後2天要進行全院抽血檢測，他在臉書發文，訴說在前進指揮所第20天的心境，他直呼，「看到了大家久違的笑容」，更透露前進指揮所任務解除後，最想做的一件事。
前進指揮所指揮官王必勝表示，部桃擴大篩檢，PCR部分除了1位出國未採，2133支都陰性，另2支檢驗中稍後就有結果。環境採檢2個大樓共777支也都陰性，另外分院人員334位也都採檢陰性。
王必勝說，目前看來醫院的人員和環境都相當的「乾淨」，更和同仁開玩笑說，部桃可能是現在全國最乾淨的醫院了，也符合過年前大掃除的概念，用清新安全的樣貌來迎接新年的到來，有個新的開始。
談及這次大規模的採檢，王必勝表示，進行的非常專業、流暢又有效率，展現出部桃年輕又高執行力的一面，工作人員也在完成後進行合照。
王必勝更介紹起最前面「貴妃躺法」的人就是急診的蕭醫師，她是北區EMOC的執行長，也是災難醫學的專家，這次的任務主要就是由她在短短時間內規畫出來，相當優秀。王必勝說，有人問他，如果解除前進指揮所任務回家，最想做什麼？他的答案是「剪頭髮！」。
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