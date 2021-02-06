北投3座溫泉泡腳池營業時間異動 除夕到初四休園5天

春節想去北市北投溫泉泡腳的民眾可別白跑！北投區內泉源公園、硫磺谷溫泉以及復興公園的泡腳池2月11日到15日休園，16日起恢復營業。

台北市北投溫泉遠近馳名，是旅客放鬆的好去處，還有幾家泡腳池適合親子出遊，也是春節期間踏春的好去處。

不過春節期間，三座溫泉泡腳池營業時間異動，泉源公園溫泉泡腳池園區、硫磺谷溫泉泡腳池園區和復興公園溫泉泡腳池園區從除夕到初四，休園5天，2月16日起恢復營業，開放時間為每週二至週日早上8點至下午6點，提供民眾泡腳服務。