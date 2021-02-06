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北投3座溫泉泡腳池營業時間異動 除夕到初四休園5天
春節想去北市北投溫泉泡腳的民眾可別白跑！北投區內泉源公園、硫磺谷溫泉以及復興公園的泡腳池2月11日到15日休園，16日起恢復營業。
台北市北投溫泉遠近馳名，是旅客放鬆的好去處，還有幾家泡腳池適合親子出遊，也是春節期間踏春的好去處。
不過春節期間，三座溫泉泡腳池營業時間異動，泉源公園溫泉泡腳池園區、硫磺谷溫泉泡腳池園區和復興公園溫泉泡腳池園區從除夕到初四，休園5天，2月16日起恢復營業，開放時間為每週二至週日早上8點至下午6點，提供民眾泡腳服務。
泉源公園溫泉泡腳池園區可由北投捷運站，搭乘小28公車至「泉源公園」站抵達；硫磺谷溫泉泡腳池園區可於北投捷運站搭乘小7、小9、小26公車於「彌陀寺站」下車；復興公園溫泉泡腳池園區新北投捷運站出站向左走250公尺即可到達。
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