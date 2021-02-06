寒冬冷颼颼遊民無家可歸 中市警提供宗教團體熱食資訊

寒冬冷颼颼，過年是團圓日，但不少遊民無家可歸，台中市警三分局主動關懷轄內遊民，除彙整了本市各安置收容機構相關資訊，並向社會局索取110年春節期間各宗教團提供熱食一覽表發交所屬，請同仁印製發送給轄內遊民、避免遊民挨餓受凍。

今年加強重要節日安全維護工作，於2月3日啟動，市警三分局除配合社會局於氣溫低於攝氏12度防凍機制啟動時，加強轄區南區合作街6號之「社會救助服務站」周邊巡邏，更針對轄內騎樓、公園、車站、停車場等遊民易露宿場所加強關懷巡視。

警並整理出本市安置機構的聯絡電話及開放時間等資訊，使同仁在勤務中發現受凍遊民能迅速協助安置庇護；此外也將110年春節期間各宗教團提供熱食一覽表廣發給轄內遊民，希望能讓遊民禦寒止飢同時也感受到年節的溫暖與溫馨。