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新北2金牌社區獲獎 侯友宜：再拚全國農村冠軍

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
淡水忠寮社區建立魚菜共生園區改善溪流水質，同時推動食農教育。圖／新北農業局提供
淡水忠寮社區建立魚菜共生園區改善溪流水質，同時推動食農教育。圖／新北農業局提供

新北第二屆金牌農村頒獎典禮，今由新北市長侯友宜頒獎給淡水區樹興及忠寮社區，侯友宜說，兩社區將代表新北參加全國金牌農村比賽，社區內分別有綠電魚菜共生、茶油特色小物與料理，相信能夠拿下全國牌農村比賽的冠軍。

新北第一屆金牌農村由三芝共榮暨安康社區搶下金牌，同年參加全國金牌農村比賽也獲得冠軍，今年新北賽事進入第二屆，評審在33個社區選出10個優良社區，樹興及忠寮社區拿下金牌，今年再度代表新北參加全國賽。

侯友宜說，新北推動社區農村再造，除辦比賽外也以生活、生態、生產3面向讓農村有好生活，新北29個行政區都保有傳統特色文化，且與都市離近能提供更多資源，也讓許多青農回到故鄉，共同創造農村生活。

忠寮社區理事長李鎮榮說，他20多歲就離開家鄉，直到50多歲才回到淡水，但發現公司田溪遭養殖魚業汙染、土地廢耕，在友人號召下從事農村再造，開闢皎白筍田引流汙水作天然肥料、建立魚菜共生園區改善溪流水質。

李鎮榮指出，農村再造也協助青農回鄉發展農業，現約有3名青年返鄉專職農務，為了有穩定收入養上百隻雞每天生產雞蛋銷售；近期建立太陽能綠電合作社，太陽能板提供遮蔭，售電收入成回饋金，回饋給社區使用。

樹興社區則是研發茶油特色料理、手工皂與二級加工產品，也開創體驗採茶籽、榨茶油的食農小旅行活動，每年秋天產季小旅行名額供不應求，目前也積極修復具有歷史意義的木炭窯、洗衣窟、蒔茶公園等建物，保存社區文化教育後代。

新北農業局指出，忠寮與樹興社區歷經4階段培訓專業能力、撰寫社區農再計畫書，並由專業輔導團隊讓社區落實推動農再創生、解決社區遭遇問題，盼2社區再為新北奪獎，若獲獎將能得到20萬到50萬的獎勵金。

淡水忠寮社區建立太陽能綠電合作社，太陽能板提供遮蔭，售電收入成回饋金，回饋給社區使用。圖／新北農業局提供
淡水忠寮社區建立太陽能綠電合作社，太陽能板提供遮蔭，售電收入成回饋金，回饋給社區使用。圖／新北農業局提供
新北第二屆金牌農村頒獎典禮，今由新北市長侯友宜（中）頒獎給淡水區樹興及忠寮社區。記者王敏旭／攝影
新北第二屆金牌農村頒獎典禮，今由新北市長侯友宜（中）頒獎給淡水區樹興及忠寮社區。記者王敏旭／攝影

侯友宜 淡水

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