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北市環保局擴大納管餐廳排油煙 違反空汙法可罰2千萬
為改善台北市空氣品質，環保局依據行政院昨日發布的「餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法」，加嚴執行納管更多餐飲業，燒烤店、牛排餐館及資本額達10萬元且營業面積達100平方公尺以上的餐飲業將全面納管，預估有700多家餐廳。業者若違反空汙法，可處10萬到2千萬元罰鍰。
北市環保局空汙噪音防制科科長楊梅華指出，餐飲業產生油煙，可使用汙染防制設備收集處理，「餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法」中規範，受管制的餐飲業者需設置集氣系統，採上吸式氣罩及側吸式氣罩，只要正常操作空汙防制設備，可有效改善油煙汙染。
環保局表示，台北市的餐飲業密度高，有些餐廳位置在人口密集的住商混和區，如果排放油煙沒有妥善處理，很容易影響周遭居民產生民怨，因此環保局為協助餐飲業者採行制空汙防制技術，持續透過專案稽查與技術諮詢，已完成3,000多家餐飲業清查改善，被投訴的業者從2019年189家，到去年減少至139家，少了2成6。
環保局說，業者需定期檢視汙染防制設備操作情形，將操作狀況及清潔保養情形作成紀錄保存2年備查，以維護鄰近居民健康呼吸權利。
另外，新納入規範的700多家餐飲業者，新設餐飲業者應於今年7月1日、既有餐飲業者應於明年2月1日，符合餐飲空汙防制設施管理辦法規定，裝設集氣設備及汙染防制設施，並定期做好維護保養、記錄防制設備操作情形。
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