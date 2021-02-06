台北市首長共識營 柯文哲開場白：第一個就是財政紀律

台北市首長共識營上午登場，檢視市府過去6年施政與未來2年主要任務，柯文哲談到施政理念時，強調北市府和以前的北市府、其他縣市政府不一樣的地方，第一個就是財政紀律，6年中可以零舉債、還債570億，但柯也說，未來兩年很難再大量還債，因為預算總額沒變，資本門預算較去年增加100億，同樣的預算，要做的事情更多。

對於飽受批評的社宅政策，柯文哲說，從所謂8年5萬戶，降到8年2萬戶，大幅減少，但新創事業常不知道會遇到什麼困難，蓋下去發現原來物業管理才是問題；柯也自許是務實的政府，遇到問題會停下來檢討，不管是租金和營運設計，務實也是一大特色，勇於認錯。

柯文哲說，過去在討論願景時，很多人說要一個比較有感的，讓人民可以眼睛一亮，但政治還是要務實，政治要落實在人民生活的每一天，北市的願景就是建立一個宜居永續城市，注重財政紀律就是一種永續的精神，沒有打算債留子孫。

柯文哲說，核心價值中其他不記得都不要緊，最重要就是正直、誠信，也就是說是就是、不是就不是，反映出來就是我們的預算。例如北市預算編得很實在，當然預算會隨著環境變化，有時候還是會被迫要做改變，但不應當是一開始大家都認為那個預算是假的。

柯文哲說，他堅持預算應該依照國家的法令，在11月30號要通過，因為如果1月1號開始執行的預算，到1月中才通過，但還要備標，2月1日都不見得可以開始了，那在這種狀態下，要計算年度的預算執行率，1月1日要開始，可是通常拖到2月多，甚至過個年又拖到3月才開始，執行的時間就不夠，久而久之大家就認為預算執行率低是應該的。柯文哲還說，他看過中央的國營預算，到5月都還沒通過，這就很好笑，1月要應該通過的預算到5月中都沒有通過。

柯文哲表示，最近很多人都在問一個題目，做完兩任台北市長，希望台北會變成什麼樣子？有人說阿扁，把市政府的櫃台下降，過去是站著洽公，現在坐著洽公，他倒是覺得他個人還是反對所謂的有感政治，因為政治要落實在人民生活的每一天，不是在講只有一件，他不希望用單一事件來描繪一個政府。