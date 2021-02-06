汐止新台五路調整路肩 再增加外車道寬度助機慢車通行

新北汐止區新台五路自茄苳路至汐平路加油站路段，外側留設寬約4至5公尺的路肩，去年11月發生機車騎士撞上停放在路邊的大貨車的死亡事故，新北交通局昨指出，將取消路肩改為停車空間並增加車道寬度，讓機慢車通行更安全，同時兼顧整頓停車秩序。

63歲賴姓男子去年11月上午7點騎機車載黃姓妻子，沿新北市汐止區新台五路往台北市方向行駛，自撞路旁停放的大貨車，頭部受創失去生命跡象，經消防隊送醫急救不治，黃手腳擦挫傷無大礙。

交通局表示，該路段外側留設的路肩，長期遭大型車輛、無牌車及廢棄車輛久占停放，同時又常有車輛違規行駛於路肩，容易引發安全及肇責歸屬的疑慮。

交通管制工程科長陳建成說，發生死亡車禍後經新北市道安會報各單位檢討，在不縮減機車行駛空間的前提下，重新規劃了外側路肩的空間，劃設停車格與槽化線，紓解停車需求與通行安全。