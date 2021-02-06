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汐止新台五路調整路肩 再增加外車道寬度助機慢車通行

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局昨決議汐止新台五路再調增外側車道寬度，增加機慢車安全通行空間，停車格也再往路側調整。圖／新北交通局提供
新北交通局昨決議汐止新台五路再調增外側車道寬度，增加機慢車安全通行空間，停車格也再往路側調整。圖／新北交通局提供

新北汐止區新台五路自茄苳路至汐平路加油站路段，外側留設寬約4至5公尺的路肩，去年11月發生機車騎士撞上停放在路邊的大貨車的死亡事故，新北交通局昨指出，將取消路肩改為停車空間並增加車道寬度，讓機慢車通行更安全，同時兼顧整頓停車秩序。

63歲賴姓男子去年11月上午7點騎機車載黃姓妻子，沿新北市汐止區新台五路往台北市方向行駛，自撞路旁停放的大貨車，頭部受創失去生命跡象，經消防隊送醫急救不治，黃手腳擦挫傷無大礙。

交通局表示，該路段外側留設的路肩，長期遭大型車輛、無牌車及廢棄車輛久占停放，同時又常有車輛違規行駛於路肩，容易引發安全及肇責歸屬的疑慮。

交通管制工程科長陳建成說，發生死亡車禍後經新北市道安會報各單位檢討，在不縮減機車行駛空間的前提下，重新規劃了外側路肩的空間，劃設停車格與槽化線，紓解停車需求與通行安全。

陳建成表示，施工期間地方民代與民眾建議可再增加機慢車行車空間，昨進行會勘重新檢視原路肩空間配置，決議再調增外側車道寬度，增加機慢車安全通行空間，停車格也再往路側調整，預計春節假期後進場施作。

新北交通局昨決議汐止新台五路再調增外側車道寬度，增加機慢車安全通行空間，停車格也再往路側調整。圖／新北交通局提供
新北交通局昨決議汐止新台五路再調增外側車道寬度，增加機慢車安全通行空間，停車格也再往路側調整。圖／新北交通局提供

汐止 車道

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