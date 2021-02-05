新北稽查電影院 部分逃生通道堆雜物要求淨空

新北市府新聞局今天表示，稽查15家電影院，部分業者逃生通道堆放雜物影響公共安全，已要求業者改善淨空。民眾春節期間前往電影院時，應留意緊急出口及逃生動線是否通暢。

新北市府新聞局發布新聞指出，農曆春節將至，為保障民眾假期至電影院觀影品質及安全，近日稽查轄內三重區天台戲院，板橋區林園電影城、秀泰影城、威秀影城，新莊區鴻金寶電影院、國賓影城、美麗新娛樂，林口區國賓影城、威秀影城及淡水區國賓影城、美麗新娛樂等共15家電影院。

新聞局表示，15家電影院在分級制度、廣告時間限制、身心障礙者及長者半價優待等規定，都符合要求。

不過，公共安全方面，部分業者在逃生通道仍有擺放雜物的問題。新聞局在稽查當下，已立即要求業者改善淨空，確實保持逃生通道順暢。

新聞局呼籲消費者前往電影院觀賞電影時，應留意營業場所緊急出口及逃生動線是否並保持通暢，以利緊急應變，維護自身安全及權益。

新聞局並要求業者落實觀影民眾及工作人員應佩戴口罩，並規劃固定入口處，由專人量測體溫及提供消毒用品維護手部清潔，並落實執行實聯制。民眾若有感冒咳嗽等症狀應避免出門，保護自己也愛護別人。