聽新聞
test
0:00 / 0:00
脆弱家庭好開心 深坑區長陪伴賣場買年貨
年關將屆，新北市深坑區公所運用「冬令救濟金」讓區內脆弱家庭今(5)日前往全聯大賣場採買年貨，區長黃美華也親自陪伴家戶推著購物車，每戶3千元全聯禮券，讓家戶能自主的、開心地採買，開心過好年。
區長黃美華表示，先前參與1月16日新店家樂福的年貨採買活動後，覺得非常有意義，因此協請社會局提供脆弱及低收入戶二款家庭計18戶，提供每戶3千元全聯禮券，讓家戶能自主的、開心地採買自己喜愛的年貨。。
另外，大新店有線電視及新唐城有線電視得知消息後，立即響應給予每戶免費一年收看第四台，價值6000元，而全聯福利社也加碼贈送玉米罐頭、沙拉油及衛生紙等日用品滿滿大福袋，一起用愛心協助弱勢家戶過好年，讓他們感受社會大眾的關心與溫暖。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言