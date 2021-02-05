脆弱家庭好開心 深坑區長陪伴賣場買年貨

年關將屆，新北市深坑區公所運用「冬令救濟金」讓區內脆弱家庭今(5)日前往全聯大賣場採買年貨，區長黃美華也親自陪伴家戶推著購物車，每戶3千元全聯禮券，讓家戶能自主的、開心地採買，開心過好年。

區長黃美華表示，先前參與1月16日新店家樂福的年貨採買活動後，覺得非常有意義，因此協請社會局提供脆弱及低收入戶二款家庭計18戶，提供每戶3千元全聯禮券，讓家戶能自主的、開心地採買自己喜愛的年貨。。

另外，大新店有線電視及新唐城有線電視得知消息後，立即響應給予每戶免費一年收看第四台，價值6000元，而全聯福利社也加碼贈送玉米罐頭、沙拉油及衛生紙等日用品滿滿大福袋，一起用愛心協助弱勢家戶過好年，讓他們感受社會大眾的關心與溫暖。