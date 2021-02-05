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體恤瑞芳警員辛苦 志工煮營養便當添活力

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
玉山菊元協會志工們來瑞芳服務，為警員們烹煮近二百份便當，以營養的家常菜為人民褓姆增添活力。 圖／觀天下有線電視提供
玉山菊元協會志工們來瑞芳服務，為警員們烹煮近二百份便當，以營養的家常菜為人民褓姆增添活力。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳警分局服務範圍包括九份、金瓜石、十分等國際觀光景點，春節連假將有大量遊客湧入轄區，為體恤警員值勤時無法正常用餐的情形，玉山菊元協會志工們今(5)日來瑞芳服務，為警員們烹煮近二百份便當，以營養的家常菜為人民褓姆增添活力。

玉山菊元協會老師葛承澐表示，因為自己父親、爺爺皆是警察，身為眷屬，很能理解警員們的辛苦，常常需要為了值勤而影響正常用餐，為此昨天協會志工們辛苦備料醃漬，今天帶來瑞芳烹煮，為瑞芳警分局提供滿滿愛心菜色，瑞芳警分局各分駐所遍及東北角，包括卯澳、牡丹、十分、猴硐等地，志工們雖然早上四五點就開始忙碌，助人仍是相當幸福的事。

瑞芳警分局長陳忠龍表示，這次相當感謝玉山菊元協會，與葛承澐老師的用心，警察勤務平時就非常忙碌，疫情影響下更是不能鬆懈，這次特別也送給同仁薑茶、暖暖包，搭配家庭溫馨的愛心便當，相信同仁在值勤中也能感受滿滿正向能量。

瑞芳 玉山 警察

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