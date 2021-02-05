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年假拚觀光顧防疫 淡水老街商圈發店家酒精
農曆新年就過要到了，面對春節連續假期，也因人潮的聚集，防疫一點都不能大意，因此，新北市淡水區老街商圈發展協會添購了大量的消毒用酒精，發給老街商圈150間店家，希望大家一起來守護健康，免除病毒的入侵。
新北市淡水商圈觀光協會理事長 盧育佑表示，老街的店家從疫情爆發以來，面對防疫工作從不鬆懈，為了確保每個店家都有足夠的防疫物資，理事長特別穿上鐵蛋娃娃公仔，一邊發送酒精，一邊宣導防疫工作。
市議員陳偉杰，也到現場來參與，並且表示，淡水老街是熱門的景點，面對病毒大家一定要勤洗手，戴好口罩，才可以防止病毒入侵，而這次發放酒精，還有口罩，希望在過年期間，讓遊客放心的在公共空間當中活動，免除病毒的入侵。
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