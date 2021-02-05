賣場、返鄉車潮多 汐止警啟動紓導交通

過年七天連假，再加上年前可能會湧現的採買人潮，為了避免塞車情況，汐止警分局已經針對大型賣場的重要路口站崗指揮，也預估返鄉車潮最多的時間會在9日晚上及隔天的白天，針對可能的龐大車流，警方除了希望民眾避開車多時段，也將加強紓導，確保一路順暢、人車平安。

汐止警分局交通組長李萬居指出，今年春節重要節日安全維護工作三大主軸，分別是治安平穩、交通順暢、民眾安心，在交通部分特別重視交通紓導的部分，包含平面道路紓導、易壅塞道路紓導，以及過年前傳統市集的採購人潮，再來就是高速公路銜接的交流道，要進入國道的這些車流，都列為紓導重點

李萬居表示，春節期間最壅塞的時段應該會集中在9日的下班時段，還有10日一大早南下的車潮，在汐止交流道是沒有做高乘載管制，但是有做匝道儀控，匝道儀控的車流有可能會造成回堵，造成平面道路包含禮門街、新台五路匝道可能會有回堵的現象，請用路人在出發前特別注意車流及道路狀況，如果有壅塞請儘量避開，包含要進入國五，如果造成極度壅塞的話，請多利用台2跟台9線這些替代道路，避開壅塞路段。

李萬居也強調，平面道路部分最壅塞的路段可能是在好市多前面也就是大同路跟新台五路的路口，那針對賣場重點節日或是平常假日時段，都會特別注意，如果停車位額滿的時候，我們就會實施滿場機制，所有車輛在大同路上是禁止排隊的，必須行駛到新台五路然後回轉，在內側車道排隊由單一入口進場，以免造成整個汐止地區的交通壅塞，

另外，還有一個重點地區就是遠雄賣場、百貨，在停車場停車位額滿的時候，車子也是必須要在南興路回轉，在路口右側做排隊進場，遠雄還特別做了一個備用停車位，在遠東世界中心的地下停車場，可以請民眾多多使用，讓春節交通更順暢。