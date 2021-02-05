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新北觀光區機動增加公車班次 其餘改為例假日發車班次

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
交通部已公告2月1日起高鐵、台鐵、公路客運、船舶及航空器運具內禁止飲食。圖／新北交通局提供
交通部已公告2月1日起高鐵、台鐵、公路客運、船舶及航空器運具內禁止飲食。圖／新北交通局提供

農曆春節自2月10日起至16日共7天，新北交通局指出，行經九份、烏來等觀光風景區的公車路線將視人潮機動增班，其他路線調整為例假日發車班次，另除了三峽區、平溪區、雙溪區3區的新巴士春節照常營運外，其餘部分班次或全面停駛。

交通局運輸管理科長林詩欽說，新北市境內的平溪、鶯歌、烏來、深坑、淡水、金山、九份等觀光風景區將湧入大量出遊人潮，已協調客運業者視人潮情形機動增班、加派車輛疏運；新巴士班次則可至各區公所查詢。

林詩欽表示，春節期間捷運棕線、紅線、綠線、橘線、藍線等接駁路線班次，除夕（11日）和大年初一（12日）依假日班次減半行駛，班距最長2倍，轉乘民眾需注意。

另外今年因新冠肺炎疫情，交通部已公告2月1日起高鐵、台鐵、公路客運、船舶及航空器運具內禁止飲食，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，需在食用完畢儘速配戴口罩，新北所有公車業者均已同步配合中央公告、實施。

新北交通局表示，乘客在車上飲食脫掉口罩會造成防疫缺口，已通知公車業者要求駕駛加強宣導，並於車上張貼禁止飲食公告，若勸導不聽者將通知警方到場處理，並依傳染病防治法規定，最高開罰1萬5000元。

交通局說，近期返鄉乘客增多，新北板橋公車站、板橋客運站以加強清潔消得，也提供適量消毒液供民眾使用，民眾搭乘大眾運輸需全程佩戴口罩，車內不飲食、不聊天

農曆春節自2月10日起至16日共7天，新北交通局指出，行經九份、烏來等觀光風景區的公車路線將視人潮機動增班。圖／新北交通局提供
農曆春節自2月10日起至16日共7天，新北交通局指出，行經九份、烏來等觀光風景區的公車路線將視人潮機動增班。圖／新北交通局提供

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