春節到期不用怕 新北市圖延長借書期限

農曆春節將屆，新北市立圖書館今天說，配合除夕（2月11日）至初三（2月14日）休館，這段時間到期的圖書，將自動延長借閱期限至2月15日。

新北市立圖書館今天發布新聞稿指出，總館暨29區分館除夕（2月11日）至初三（2月14日）休館，初四（2月15日）起正式開館服務，詳細時間民眾可至官網查詢。

新北市圖表示，今年疫情尚未平歇，為讓民眾過年在家也能悠閒自在，圖書館特別延長讀者的借閱期限，總館同時加碼出借桌遊，在新春假期和家人一同享受好書以及桌遊交流的樂趣。

此外，新北市圖超過25萬冊的電子書，春節連假24小時不打烊，只要有手機、平板，走到哪裡看到哪裡。

大年初四開館當天，新北市圖將推出「借書搶頭香，書福過好年」迎賓活動，初四當天於全市各區圖書分館第一個借書的民眾，將可獲得圖書館專屬的「品．書香」新春閱讀伴手禮，邀大家一起讀好書、過好年，福氣一整年。