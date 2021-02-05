疫情衝擊！北市領取失業給付者創5年來最高

109年北市領取失業給付的人數為五來年最高，北市勞動局今舉辦局長週年記者會，勞動局長陳信瑜表示，北市去年計有102家企業通報申請大量解僱，非自願離職者多，但全國失業人口46萬人中，北市占3.85%，與新北市持平、低於桃園市，另外北市109年推動全國首創線上就業博覽會，共計4場次，提供1萬5200個工作機會。

因應疫情影響，北市在109年非自願離職領失業給付的人數為2萬4738人，其中25-29歲的青年失業率為9.3%，相較108年非自願離職領失業給付的人數為1萬8439人，25-29歲的青年失業率為7.7%，109年青年失業率較去年增加，並且領取失業給付的人數為近5來年最高。

陳信瑜表示，北市去年計有102家企業通報申請大量解僱，計畫解僱人數達3981人，非自願離職者多，受衝擊甚劇，但在全國失業人口46萬人中，北市占3.85%，與新北市持平、低於桃園市，領取失業補助需具有非自願離職的身分，在政府勤加宣導下，許多民眾都知道這項權益，有的民眾可能先申請到補助才去找新工作，也有人可能藉此機會休息。

台北市就服處長游淑眞表示，年輕人初次尋職經歷不足、不清楚職涯發展等因素，也衝擊到29歲以下的青年失業率，另外，因為疫情也有些海外就學、工作的人皆返台工作，海歸人士具備語言優勢、資訊優勢等等，同樣對於青年就業市場有影響。

游淑眞表示，因為疫情的關係，產業有些變動，有的產業衰退、有的產業崛起，也有的產業隨著時間變動，舉例而言，飯店業在疫情初期沒有旅客生意不好，但是隨著飯店提供防疫旅館，許多飯店業的職缺釋出，但是求職者可能擔心工作危險，未必願意應徵，因此，工作機會看個人，就服處才會不斷開拓就業服務。

另外，針對中高齡就業問題，游淑眞表示，台北市的老年人口是39萬人，已經進入進入高齡化社會，因此希望增加中高齡人口勞動參與率，在109年11月舉辦的「中高齡就博會」為歷屆來最多廠商參與，不僅開創中高齡實習生工作機會，當中還高達7成的職缺可接受無經驗的求職者。