北農推產銷實名制、改良包裝 可追溯產源穩定菜價
台北農產公司歷經2年改革，成功推動穩定蔬菜價格、食安塑源把關及食材在地化三大目標，像是建構完整冷鍊物流，穩定蔬菜品質與價格，或產銷履歷實名制，追溯不合格的產品，改良農產品包裝，節省成本和垃圾。農委會主委陳吉仲率領農糧署長胡忠一等人一起視察成果。
北農總經理翁震炘表示，第一、第二果菜批發市場，重新導入冷現物流系統，從產地到預冷中心，再用冷藏運輸送到低溫拍賣區，若要送到國外市場，會進入冷藏庫到果菜物流中心，最後以冷藏運輸送到各個低溫展示櫃販售，提升蔬果品質，維持穩定價格。
另外，北農提升有產銷履歷的蔬果到貨量，退貨次級品，並媒合友善企業進行「預約交易」，讓企業和農民長期合作，製作易辨識的專用封箱膠帶，施行產銷履歷農產品優先拍賣制度，提高農友收益。
在外包裝部分，重新設計輕量化包裝，將包裝規格標準化，改善包裝材質、規格參差不齊和淘汰農產品避免影響果菜價格。還引進折疊物流箱，可重複使用、堅固耐用，可折疊收納，QRCode還能追中運送軌跡。
食安部分，從原本需要3到7天的化學法加數據審查篩檢流程，改以「質譜化學快檢」，只要25分鐘就能查驗近三年的農藥使用記錄，針對風險蔬果持續抽檢追蹤。自2019年7月起至去年底，已經檢驗快2萬件農產品。
推動供應人實名制，目前已經建置16.6萬筆供應人資料，去年7月就已經達到100%實名制拍賣：若產品不合格，將惠停供10天到1個月，3次不合格便會廢止供貨人資格，還會揭露不合格產品的縣市地區用藥狀況。
為了因應疫情，北農還成立了電商平台「北農嚴選」，提升品牌辨識度，辦理假日小農市集，從去年5月到12月，累積營業額已經接近7千萬。
陳吉仲表示，北農推出許多政策，就是農委會跟台北市政府合作最好的典範，像是質譜儀快篩也跟實名制結合，藉此跟大台北地區消費者報告，北農拍賣出農產品都是安全。陳吉仲強調，目前最重要工作就是在過年前，讓消費者買到過年年貨及禮品等，並讓農漁產品供應無虞及提供優質農產品給消費者，同一時間也會做好非洲豬瘟防疫工作。
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