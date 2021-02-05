北農推產銷實名制、改良包裝 可追溯產源穩定菜價

台北農產公司歷經2年改革，成功推動穩定蔬菜價格、食安塑源把關及食材在地化三大目標，像是建構完整冷鍊物流，穩定蔬菜品質與價格，或產銷履歷實名制，追溯不合格的產品，改良農產品包裝，節省成本和垃圾。農委會主委陳吉仲率領農糧署長胡忠一等人一起視察成果。

北農總經理翁震炘表示，第一、第二果菜批發市場，重新導入冷現物流系統，從產地到預冷中心，再用冷藏運輸送到低溫拍賣區，若要送到國外市場，會進入冷藏庫到果菜物流中心，最後以冷藏運輸送到各個低溫展示櫃販售，提升蔬果品質，維持穩定價格。

另外，北農提升有產銷履歷的蔬果到貨量，退貨次級品，並媒合友善企業進行「預約交易」，讓企業和農民長期合作，製作易辨識的專用封箱膠帶，施行產銷履歷農產品優先拍賣制度，提高農友收益。

在外包裝部分，重新設計輕量化包裝，將包裝規格標準化，改善包裝材質、規格參差不齊和淘汰農產品避免影響果菜價格。還引進折疊物流箱，可重複使用、堅固耐用，可折疊收納，QRCode還能追中運送軌跡。

食安部分，從原本需要3到7天的化學法加數據審查篩檢流程，改以「質譜化學快檢」，只要25分鐘就能查驗近三年的農藥使用記錄，針對風險蔬果持續抽檢追蹤。自2019年7月起至去年底，已經檢驗快2萬件農產品。

推動供應人實名制，目前已經建置16.6萬筆供應人資料，去年7月就已經達到100%實名制拍賣：若產品不合格，將惠停供10天到1個月，3次不合格便會廢止供貨人資格，還會揭露不合格產品的縣市地區用藥狀況。

為了因應疫情，北農還成立了電商平台「北農嚴選」，提升品牌辨識度，辦理假日小農市集，從去年5月到12月，累積營業額已經接近7千萬。