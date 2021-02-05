新北彩券行「倒流香龍」1元硬幣再發威 女刮中200萬

日前有40多歲男性使用新北蘆洲區的「飛承彩券行」內的「倒流香龍」1元硬幣刮中100萬彩券，上周六又有名「芮姊」再用倒流香龍的1元硬幣刮中200萬元，芮姊今現身受訪指出，預計捐出10萬到15萬給弱勢兒福機構。

飛承彩券行接連開出大獎，經銷商代理人杜小姐指出，40多歲男性原本539中了2注二獎，又到彩券行購買2本「2000萬超級紅包」的彩券，並拿出1元硬幣換店內倒流香龍內的1元回家刮彩券，再度刮中100萬元，直呼「1元硬幣很神奇」。

杜小姐指出，上周六又有時常光顧店內的「芮姊」，她跟芮姊介紹先前有人使用「倒流香龍」1元硬幣就刮中大獎，芮姊買了張200元的「刮刮金樂透」，使用後果不其然就刮中200萬元。

芮姊今戴著墨鏡現身受訪，她說平時每周1到3次到飛承彩券行買刮刮樂、彩券，每次購買金額都不一定，這次刮中200萬元除了捐款外，大部分都會存進銀行，其餘會包「大紅包」給家人，過年也會再接再厲刮彩券。