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新北彩券行「倒流香龍」1元硬幣再發威 女刮中200萬
日前有40多歲男性使用新北蘆洲區的「飛承彩券行」內的「倒流香龍」1元硬幣刮中100萬彩券，上周六又有名「芮姊」再用倒流香龍的1元硬幣刮中200萬元，芮姊今現身受訪指出，預計捐出10萬到15萬給弱勢兒福機構。
飛承彩券行接連開出大獎，經銷商代理人杜小姐指出，40多歲男性原本539中了2注二獎，又到彩券行購買2本「2000萬超級紅包」的彩券，並拿出1元硬幣換店內倒流香龍內的1元回家刮彩券，再度刮中100萬元，直呼「1元硬幣很神奇」。
杜小姐指出，上周六又有時常光顧店內的「芮姊」，她跟芮姊介紹先前有人使用「倒流香龍」1元硬幣就刮中大獎，芮姊買了張200元的「刮刮金樂透」，使用後果不其然就刮中200萬元。
芮姊今戴著墨鏡現身受訪，她說平時每周1到3次到飛承彩券行買刮刮樂、彩券，每次購買金額都不一定，這次刮中200萬元除了捐款外，大部分都會存進銀行，其餘會包「大紅包」給家人，過年也會再接再厲刮彩券。
芮姊表示，她喜歡2個相同數字結尾，尤其是「33」、「77」，這是她個人幸運號碼，當天挑了尾數是「33」的刮刮金樂透刮刮樂，其中特別號也是「33」，刮中心跳很快還檢查很多遍，迄今仍不敢置信。
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