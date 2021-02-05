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桃園經國轉運站加強防疫 入站、上車前都量體溫

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
搭車前還要再量一次體溫，副市長高安邦給予肯定。記者張裕珍／攝影
搭車前還要再量一次體溫，副市長高安邦給予肯定。記者張裕珍／攝影

過年期間是返鄉出遊旺季，因應桃園疫情嚴峻，有4家客運業者進駐的桃園經國轉運站落實防疫工作，副市長高安邦今天早上訪視，確認站內定時清潔消毒，並落實人員戴口罩，上車不得飲食等措施，高尤其對入站、上車前都要量體溫、消毒雙手留下深刻印象，也肯定業者運用銀離子霧化消毒，車內隙縫也不放過，消毒作業能更徹底。

由於去年新冠肺炎就來勢洶洶，客運業者也飽受疫情衝擊，市府交通局副局長張新福說，以經國轉運站來說，以往平日每天搭車人次1500人，疫情之後只剩1千人，假日也從2500到3千人不等掉到剩3千人，連帶周邊計程車載客也受到影響。

經國轉運站有國光、和欣、統聯與阿羅哈4家客運業者進駐，班車路線以開往中南部為主，近月又受部桃院內群聚與社區感染疫情影響，業者普遍感受到搭車人數再下滑，不過「還是要過年」，預估過年期間返鄉民眾逐漸回流，會視情況採加班車疏運。

經國轉運站由國光客運負責營運，國光客運總經理簡有政今天也在現場簡報說明，強調站內都有定時加強清潔消毒，包含座位、服務台、觸控購票機台等處，站內座位採梅花座，避免接觸風險，另車內也運用銀離子霧化消毒，才能不錯漏任何細節縫隙。

至於在客運車內的清潔消毒工作，主要由司機員負責，只要是出車前、載客後，以及回到場內待命都要用酒精擦拭座位區消毒，客運業者也提醒，搭車旅客上車要戴口罩，2月起也要求車內不得飲食，旅客幾乎都會配合，屢勸不聽者可依法開罰。

經國轉運站由國光客運負責營運，國光客運總經理簡有政（左）今天也在現場簡報說明，強調站內都有定時加強清潔消毒，讓旅客安心。記者張裕珍／攝影
經國轉運站由國光客運負責營運，國光客運總經理簡有政（左）今天也在現場簡報說明，強調站內都有定時加強清潔消毒，讓旅客安心。記者張裕珍／攝影
客運業者在每次出車與載客之後，都會由司機員進行車內清潔消毒。記者張裕珍／攝影
客運業者在每次出車與載客之後，都會由司機員進行車內清潔消毒。記者張裕珍／攝影
經國轉運站搭車旅客明顯受到疫情影響變少。記者張裕珍／攝影
經國轉運站搭車旅客明顯受到疫情影響變少。記者張裕珍／攝影
經國轉運站站內人員定期替機台消毒清潔。記者張裕珍／攝影
經國轉運站站內人員定期替機台消毒清潔。記者張裕珍／攝影
經國轉運站站內人員定期替座位消毒清潔。記者張裕珍／攝影
經國轉運站站內人員定期替座位消毒清潔。記者張裕珍／攝影

疫情 口罩 國光客運

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