加強春節人潮控管防疫 侯友宜：將到風景區、場館視察

過年將至，新北市長侯友宜今日在應變會議上責成各局處做好防疫措施，侯友宜表示，民眾過年期間無法出國都留在國內，在過年期間他將到各重點風景區、博物館、圖書館等地點查看，確認各地點防疫措施做到位。

觀旅局表示，春節連假期間觀光人潮分流措施，將於重要景點出入口設立防疫宣導告示牌，配合景區及路口監視器即時監控人潮，並依現場指揮官隨時掌握人流狀況，同時啟動人潮儀表板，於新北市觀光旅遊網及新北旅客FB等管道，隨時告知民眾景區管制狀況；而當景區停車場容量達一定容量或明顯排隊等候時，亦將立即透過新北旅客FB、我的新北市及人潮儀表板宣導周知，呼籲民眾避免前往。

工務局表示，各大商場、賣場、市場預期在近日會出現購買年貨人潮，新北市已完成55間3000平方公尺以上的大賣場檢查防疫作為，特別要求避難層出入口保持暢通，因過年期間民眾會到親友家拜訪，也到28個社區宣導公寓大廈防疫措施，視情況設置防疫小站，強化社區自主防疫。

文化局則補充，各個藝文場館從初二（2月13日）起開放，圖書館從初四（15日）開放，開館前都會加強館內設備清消，也會落實實名制、實聯制，如館內有觸控或是觸摸式的展示空間則暫停使用，改用觀看展示品。

侯友宜表示，觀旅局要與各區公所合作做好人潮管控，若停車場已達五、六成，該封閉就要封閉，並通知民眾不要來，改去其他的景點，他在過年期間也會到幾個重點的風景區視察防疫措施是否到位，也會順便到各個場館看看，因為場館一定會有很多人潮前往參觀，例如黃金博物館、總圖、陶博館、淡水紅毛城等，也強調人員控管一定要做到位。

疫苗部分，衛生局表示，我國獲配新冠疫苗後，將依1月26日專家會議的建議，各款疫苗接種作業均採預約方式；開設新冠病毒疫苗特別門診，與看診民眾分流；Pfizer、Morderna疫苗:以在醫院施打為原則，AstraZeneca疫苗以醫院施打為優先，量足時，在衛生所及診所施打。接種對象以醫護優先，本市約4.2萬人，後續依中央指揮中心到貨的疫苗及其數量做滾動式修正。

侯友宜表示，如果疫苗更早到更好，全世界都在施打疫苗，台灣不算快，但疫苗進來是好事，在疫苗進來前各單要都要把防疫做到位，現在還是疫情高峰期，等疫苗進來後，疫情就會慢慢紓解。