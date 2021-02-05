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台北市旅遊熱點進行人流管制？柯文哲：這是好的建議

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午參加由慈祐宮串聯全國各大宮廟舉辦的「護國息災除瘟大法會」，擔任法會主祭官。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加由慈祐宮串聯全國各大宮廟舉辦的「護國息災除瘟大法會」，擔任法會主祭官。記者楊正海／攝影

北市柯文哲上午參加由慈祐宮串聯全國各大宮廟舉辦的「護國息災除瘟大法會」，擔任法會主祭官，率領市府首長、區里仕紳以及信眾祈福，希望媽祖保佑台灣一切平安順利。對於春節將至，台北市旅遊人流熱點是否要進行管制？柯文哲受訪時說，這是好的建議，馬上來做。

柯文哲參加護國息災除瘟大法會致詞時指出，這次祈福法會在松山慈祐宮的串聯下，包括大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮、鹿港天后宮、北港朝天宮、西螺福興宮、新港奉天宮等各縣市知名宮廟，共襄盛舉舉辦這場盛大的「護國息災除瘟大法會」。

柯文哲也再次盛讚松山慈祐宮不但是台北市重要的廟宇，推動公益事業更是不遺餘力，每年都捐贈救護車還有急救設備，為社會奉獻很大。

柯文哲表示，過去1年，相對於世界上其他的國家，台灣的運氣算不錯，希望繼續天佑台灣，能夠一切平安順利。而面對新的一年，他認為全世界慢慢開始施打疫苗，疫情應該會過去，不過尚未普遍施打之前，他還是提醒大家一定要戴口罩、勤洗手，盡量保持社交距離，也祈求媽祖保佑台灣一直平安順利。

柯文哲 松山慈祐宮 北市

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