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邊境牧羊犬長期被關戶外鐵籠受凍 親友要求過戶帶回

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
張姓飼主住在蘆洲區巷弄中，長期將邊境牧羊犬飼養在戶外鐵籠中，已被多次陳情不當飼養。圖／新北市動保處提供
張姓飼主住在蘆洲區巷弄中，長期將邊境牧羊犬飼養在戶外鐵籠中，已被多次陳情不當飼養。圖／新北市動保處提供

今年1月寒流來襲，新北市蘆洲區張姓飼主竟把邊境牧羊犬飼養在戶外鐵籠中，動保處接獲通報後，立即到場勸導飼主，但飼主拒絕改變飼養方式，經協調後，飼主委託親友打開籠子鎖將犬隻帶到室內飼養，動保處依違反動保法對飼主開罰3000元。

動保處長楊淑方表示，今年1月7日接獲民眾通報，張姓飼主住在蘆洲區巷弄中，長期將邊境牧羊犬飼養在戶外鐵籠中，已被多次陳情不當飼養，包含長期關籠未將飼犬帶出籠外活動、居住環境不佳、未提供充足飲水等，因天氣相當寒冷，擔憂牧羊犬的健康狀況才通報。

動保人員先前查訪時，張姓飼主聲稱正在搬家中，會帶犬隻帶到新家飼養，也答應委託親友將飼犬帶出籠外散步。飼主表示水盆是放在籠內被打翻，所以盆內沒有水，後來已用鐵絲將水盆固定。

但動保處再派員現場稽查時，發現水盆中確實無飲水，並要求飼主立即將犬隻帶回，移至較溫暖的室內飼養。由於現場鐵籠已上鎖，動保處人員造訪附近鄰居後，熱心民眾提供地主聯繫方式，地主知情後親自到場，並配合動保處協助聯繫飼主，請親友協助到場將犬隻帶離安置。

該名親友表示自己平時會幫忙餵養邊境牧羊犬，願意與原飼主聯繫，她主動要求飼主將犬隻過戶給她，領養該犬隻登記成為新飼主，將邊境牧羊犬帶離戶外寒冷環境。

動保處呼籲，飼主應善盡責任，提供寵物安全的生活環境，近日寒流頻繁來襲，請飼主注意寵物保暖情形，提供舒適生活環境；且應為寵物提供24小時充足、乾淨飲水，違者依動物保護法第5條規定，依法處以3000元至1萬5000元罰緩。

張姓飼主親友將邊境牧養犬帶回溫暖的家。圖／新北市動保處提供
張姓飼主親友將邊境牧養犬帶回溫暖的家。圖／新北市動保處提供
張姓飼主的親友將邊境牧養犬帶回，主動要求飼主將犬隻過戶給她，領養該犬隻登記成為新飼主。圖／新北市動保處提供
張姓飼主的親友將邊境牧養犬帶回，主動要求飼主將犬隻過戶給她，領養該犬隻登記成為新飼主。圖／新北市動保處提供
地主配合動保處協助聯繫飼主，請親友協助到場將犬隻帶離安置。圖／新北市動保處提供
地主配合動保處協助聯繫飼主，請親友協助到場將犬隻帶離安置。圖／新北市動保處提供
動保處派員現場稽查時，發現水盆中確實無飲水。圖／新北市動保處提供
動保處派員現場稽查時，發現水盆中確實無飲水。圖／新北市動保處提供
動保處今年1月7日接獲民眾通報，張姓飼主住在蘆洲區巷弄中，長期將邊境牧羊犬飼養在戶外鐵籠中，已被多次陳情不當飼養。圖／新北市動保處提供
動保處今年1月7日接獲民眾通報，張姓飼主住在蘆洲區巷弄中，長期將邊境牧羊犬飼養在戶外鐵籠中，已被多次陳情不當飼養。圖／新北市動保處提供

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