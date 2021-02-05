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不只是作文題目！林口公所完成長輩心願 真媒合電冰箱

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
「如果我有一座新冰箱」是今年大學學測的作文題目，也是林口善安心理健康協會辦理老人服務以來的希望，如今已成功媒合新的電冰箱。圖／林口區公所提供
「如果我有一座新冰箱」是今年大學學測的作文題目，也是林口善安心理健康協會辦理老人服務以來的希望，如今已成功媒合新的電冰箱。圖／林口區公所提供

「如果我有一座新冰箱」是今年大學學測的作文題目，也是林口善安心理健康協會辦理老人服務以來的希望，新北林口區公所啟動「幸福轉運讚」計畫後，由總顧問、新北市議員蔡淑君夫妻檔協助，成功媒合價值455公升的電冰箱，保持食物的新鮮度。

林口區長藍品畯指出，林口善安心理健康協會成立社區照顧關懷據點後，提供長輩共餐、課程等服務，食材多以鮮食當日採買為主，但夏日高溫或有熱心民眾捐贈生食，卻沒有冰箱可以貯存。

蔡淑君表示，聽聞善安心理健康協會需求，希望完成長輩「如果我有一座新冰箱」裝載各界分享物資的心願，幸福轉運讚計畫，媒合顧問團體完成善舉。

藍品畯指出，今年新北市議員蔡淑君夫妻檔與地方企業再度合作贊助關懷物資、獨居長輩居家環境緊急改善及急迫個案家電添購等費用，竹林山觀音寺、下福洪福宮也捐贈中低收入戶年節關懷金，金湯匙餐廳與冷凍業者則捐年菜。

藍品畯說，今年因應新冠肺炎疫情，匯集關懷慰問金、幸福年菜、關懷物資等並動員社區、社團、民間團體及志工持續近1個月，完成近百名獨老與500餘戶弱勢家庭的關懷。

林口公所表示，農曆春節前關懷活動，不僅有協助獨居的阿嬤清整居家環境，找到回塵封已久的年輕回憶；也有將坍塌破損的土角厝進行改善；更有企業幫忙裝設熱水器，讓弱勢民眾在年節期間，不用再燒柴火熱水盥洗。

新北林口區公所啟動「幸福轉運讚」計畫，匯集關懷慰問金、幸福年菜、關懷物資等，已完成近百名獨老與500餘戶弱勢家庭的關懷。圖／林口區公所提供
新北林口區公所啟動「幸福轉運讚」計畫，匯集關懷慰問金、幸福年菜、關懷物資等，已完成近百名獨老與500餘戶弱勢家庭的關懷。圖／林口區公所提供
「如果我有一座新冰箱」是今年大學學測的作文題目，也是林口善安心理健康協會辦理老人服務以來的希望，如今已成功媒合新的電冰箱。圖／林口區公所提供
「如果我有一座新冰箱」是今年大學學測的作文題目，也是林口善安心理健康協會辦理老人服務以來的希望，如今已成功媒合新的電冰箱。圖／林口區公所提供

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