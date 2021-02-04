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王婉諭領銜拜年 為時力彭盛韶參選市議員鋪路
時代力量立法委員王婉諭今日與新北黨部主委葉甄宜、副執行長彭盛韶走訪板橋埔墘市場與國泰市場，除向市民拜年並發放春聯外，同時也為時力在新北勢力以及彭盛韶2022參選市議員之路耕耘。
彭盛韶2018年參選板橋區市議員以200多票惜敗，選後至今仍經營板橋，目標再戰2022。
另外王婉諭去年在新北設立聯合服務處，多次參與新北黨部活動，並與黨部發起繪本導讀計畫，自去年11月以來已舉辦過8場，相關期程也已安排到2022年底，落實她對孩童安全、教育的重視。
王婉諭與彭盛韶今日來到板橋，於埔墘、國泰市場發放春聯，希望市民沾沾喜氣，揮別過去1年因疫情所帶來的陰霾。除今日外，時力新北黨部周六上午9時在汐止中正公有零售場、下午2時半淡水金色水岸都有拜年活動，淡水廠也準備「救藻礁」公投連署書，拚2月底達標。
對於彭盛韶參選2022年新北市議員，王婉諭表示樂觀其成，也希望號召更多有志朋友一起加入時力新北，朝向2022年成立「時代力量新北市議會黨團」前進。
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