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林口淡水人口飆漲 2.5萬人超級大里可選市議員

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
林口區湖南里。圖／林口區公所提供
林口區湖南里。圖／林口區公所提供

林口、淡水因新市鎮發展，5年內人口各暴增2萬以上，林口更出現湖南、南勢2個超過2萬5千人的超級大里，選舉人數直逼該選區市議員最低得票數，已不是一名里長可服務的規模。雖新北市府盼重新劃分里別，但自治條例送議會三度卡關，新北市民政局表示，去年底已重送議會，希望今年上半年能三讀通過。對此湖南里長黃清龍則大力贊成，直呼「哪有一個里那麼多人。」

新北市民政局統計，截至今年一月，林口區湖南里已有1萬1505戶、2萬6908人，南勢里有1萬1755戶、2萬5984人，淡水區崁頂里則有1萬332戶、2萬469人，高居全市前三大里。以本屆市議員及里長選舉結果來看，湖南里就有1萬6288名選舉人，直逼市議員最低得票數1萬7918票。

因台北縣2011年升格為新北市後，「台北縣里鄰編組調整自治條例」失效，雖新北市府三度送「新北市里鄰編組調整自治條例」至議會審查，但都遭市議員認為劃分原則不夠清楚，要求重新修訂。

新北市民政局地方行政科長李天民表示，自治條例已於去年12月修正後第4度送至議會，希望在4月召開的定期會中排入審查，並於今年上半年三讀通過。劃分原則除以人口、戶數為指標，也會納入地形、歷史文化、行政資源分配等因素。

李天民強調，自治條例上路後，不會立刻進行重新劃分，將由區公所召開地方說明會並取得共識後，提案送至民政局審查，地方有共識才會推動。

對於重新劃分里別，黃清龍也大力贊成，他表示，湖南里面積約3平方公里，地大人又多，很難兼顧服務品質，未來劃分後，希望人數控制在一萬人內比較理想。

林口

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