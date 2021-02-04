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台南警打擊詐騙發生率降2成 分析3大「老梗」最常受騙

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市警局同步打擊詐騙專案成果見效。圖／警方提供
台南市警局同步打擊詐騙專案成果見效。圖／警方提供

臺南市政府警察局今年自1月18日起至29日執行「同步打擊詐欺專案行動」，針對查緝詐欺集團和查扣不法所得兩大面向加強打擊，共計查獲23件、241嫌，法院裁定羈押犯嫌20人，並查扣不法所得新台幣633萬餘元，有效阻斷詐騙集團運作金流，與執行前1個月相比較，專案期間每日詐欺發生件數下降近2成，發揮打擊成效。

市刑大分析專案期間破獲詐欺集團作案手法主要以「假冒檢警機構」、「猜猜我是誰」、「假投資」及「假網拍」類型為大宗，詐欺話術日新月異，尤其盛行之「猜猜我是誰」詐騙手法，是以國內人頭門號假冒親友向被害人行騙。

市刑大近期所破獲呼姓主嫌等30餘人以通訊行為掩護，招募需錢孔急之遊民，以辦門號換現金之方式購買人頭門號，再轉賣詐欺集團案進行詐騙，偵破後有效阻斷人頭門號流通，減少是類詐騙案件成功案例；另刑大科技偵查隊也偵辦移送以謝姓主嫌及機房成員17人之詐欺集團，以俗稱「假檢警」假冒公務機構手法為話術，誘騙民眾上當後，假借轉介及假冒不同公務機構取信被害人，待民眾鬆懈屈服後交付金錢，牟取暴利。

市警局局長方仰寧表示，警方在春節連假前強力打擊詐欺犯罪的一切作為，無非是希望藉由案件的偵破能夠有效遏止詐欺犯罪的發生，防止民眾繼續受騙，讓市民能夠安心過好年。

台南市警局加強攔阻詐騙工作，防止民眾財產被害，去年與金融機構、超商共同攔阻詐騙案共計1219件、攔阻金額逾2億2789萬元，另車手提款次數2466次，較108年3209次減少743次！長期以來南市警聯手金融機構及超商賣場行(店)員合作防制詐騙，亮眼成績被稱為「最難詐騙的城市」。

詐欺 詐騙集團 超商

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