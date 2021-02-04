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北海岸唯一公立運動休閒中心啓用 健身器材、室內球場
新北市金山區運動休閒廣場是金山區唯一大型室內運動場館，開放迄今快10年，屋頂老化及各項設備老舊，去年封館重新施工，今天重新開幕啓用。
副市長謝政達表示，新北市升格至今10年，也是金山區運動休閒廣場開放使用得第10年，開放期間只要每到假日及夜晚都有眾多鄉親使用相關設施，惟屋頂、設備老舊及缺乏體健設施，也讓鄉親使用上不太方便，考量原本空間及法規限制下，逐以改善原有設備及新增體健器材，並進行室內彩繪粉刷來做改善，讓民眾可以不受天候影響也有一座優質的室內運動空間。
金山區長廖武輝說，金山區運動休閒廣場是北海岸唯一的公立運動休閒中心，天幕廣場總樓地板面積為2210平方公尺，為地上2層、地下1層建築物，可容納550人，屋頂天幕採用透光半完全膜屋頂，原本室內採光不佳，藉由這次屋頂更新工程讓原本球場採光更佳。感謝議員白珮茹、周雅玲、張錦豪、廖先翔等的大力支持，也感謝市府支持，使得更新場館設備及新增體健設施，也讓居民新的一年活動有更方便的運動場所新選擇。
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