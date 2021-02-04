北海岸唯一公立運動休閒中心啓用 健身器材、室內球場

新北市金山區運動休閒廣場是金山區唯一大型室內運動場館，開放迄今快10年，屋頂老化及各項設備老舊，去年封館重新施工，今天重新開幕啓用。

副市長謝政達表示，新北市升格至今10年，也是金山區運動休閒廣場開放使用得第10年，開放期間只要每到假日及夜晚都有眾多鄉親使用相關設施，惟屋頂、設備老舊及缺乏體健設施，也讓鄉親使用上不太方便，考量原本空間及法規限制下，逐以改善原有設備及新增體健器材，並進行室內彩繪粉刷來做改善，讓民眾可以不受天候影響也有一座優質的室內運動空間。