三芝興華營區活化再升級 地方盼成藝文場館

三芝區的興華營區鐵馬驛站去年翻新活化完工啟用，不過舊營區還有二層與三層的空間尚未活化，為此地方也希望能夠空間活化應用成藝文展演空間，為此立委洪孟楷會勘，爭取中央補助款359萬元，評估申請藝文場館升級計畫的可行性。

興華里長杜國偵指出，三芝充滿藝術人文氣息，藝術家更是相當多，一直都希望有一個創作以及對外展演的藝文空間，在興華營區的第二層原本就是規劃藝文展演空間，不過目前只完成了一半，還有另外一半空間還未施作，因此也期盼相關單位能夠協助，讓舊營區成功活化升級成藝文場館。

立委洪孟楷說，地方與社區期盼二層空間能夠有一處作為藝文創作與交流空間，另外一處則是作為藝文作品展示空間，因此也向文化部提出藝文場館升級申請，預計爭取中央補助款359萬元，執行房舍建物結構增修及補強、室內裝修等工程，期待文化部與文化局能夠一同來協助，為三芝興華鐵馬驛站增添藝文功能。