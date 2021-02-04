快訊

首波AZ疫苗抵台時間曝光 莊人祥：到貨一周後開打

COVAX首波疫苗配送名單有台灣？指揮中心證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山休閒廣場重新改造 媲美小型運動中心

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區運動休閒廣場施工改造，添購了多樣的體健器材，媲美小型的國民運動中心。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區運動休閒廣場施工改造，添購了多樣的體健器材，媲美小型的國民運動中心。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區運動休閒廣場開放至今快10年，近年來屋頂老化及各項設備都已經老舊，去年經區公所封館重新施工改造，目前完工重新開幕，不只是天幕更新，還添購了多樣的體健器材，媲美小型的國民運動中心，要讓民眾運動休閒不再受限於氣候。

新北市副市長謝政達表示，金山區擁有美麗的人文風情，水上運動、中角灣衝浪運動更是頗富盛名，現在透過金山區運動休閒廣場的翻新整修，以及四位議員的大力協助添購設備，地方的民眾除了衝浪運動更多了許多不一樣的運動選擇。

建物翻新與器材進駐的開幕式，副市長謝政達與四位議員也來到現場親自體驗全新設備，新的場館空間多了寬敞的律動場地、桌球桌、五台的飛輪以及四台跑步機，室內的空間，讓熱愛運動的民眾，不論晴天、雨天，運動不再受到天候限制。

金山區長廖武輝說，金山區運動休閒廣場是北海岸唯一的公立運動休閒廣場，開放10年的時間也讓屋頂與設備都有了歲月的痕跡，因此藉由這次的翻新工程進行了天幕更新，戶外的空間也活化規劃半場的籃球場地，還有四位議員的資源挹注也讓室內多了體健設施，運動場域的逐步增能與加值，也讓偏鄉居民的運動休閒有了更多元的選擇。

金山 老化

延伸閱讀

侯友宜慰問消防義交 新北警方春節加強查賭防竊

歲末傳幸福 金山公所募善款助弱勢過好年

金山好物春節禮盒結合5大在地特色品牌 單月熱銷4百盒

五股垃圾山廠家改善工程獲准113件 8月底前要完工

相關新聞

影／1歲多男嬰疑趴睡無呼吸 保母急送醫仍救不回

新北市一名1歲3個月男嬰昨為保母蔡姓女子發現面部朝下已無呼吸，蔡女立即搭乘計程車將男嬰送醫急救仍宣告不治，蔡女經警詢後依...

愛心計程車拒刷敬老卡？ 黃珊珊：正在和車隊溝通

北市目前有16家車行加入愛心計程車隊，約1萬5千輛計程車接受派遣，並且車上裝有悠遊卡讀卡機。但議員王欣儀最近接獲民眾陳情...

春節交通疏導 北市交大發福袋提供替代道路資訊

農曆新年將至，為加強宣導北市各項春節交通疏導措施，北市警察局交通大隊今舉辦「春節交安福袋宣導」快閃活動，交大大隊長涂國卿...

台南警打擊詐騙發生率降2成 分析3大「老梗」最常受騙

臺南市政府警察局今年自1月18日起至29日執行「同步打擊詐欺專案行動」，針對查緝詐欺集團和查扣不法所得兩大面向加強打擊，...

北海岸唯一公立運動休閒中心啓用 健身器材、室內球場

新北市金山區運動休閒廣場是金山區唯一大型室內運動場館，開放迄今快10年，屋頂老化及各項設備老舊，去年封館重新施工，今天重...

讓居民安心安全 淡水新興里加強社區消毒

面對春節連續假期，新北市淡水區新興里長吳錦泉為讓居民出入社區的每一個角落時，對新冠肺炎疫情都可以安心，特別進行社區消毒工作，雖然每年都會有定期的消毒，但是為了防堵疫情特別增加2次，就是希望讓新興里更安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。