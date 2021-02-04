金山休閒廣場重新改造 媲美小型運動中心

金山區運動休閒廣場開放至今快10年，近年來屋頂老化及各項設備都已經老舊，去年經區公所封館重新施工改造，目前完工重新開幕，不只是天幕更新，還添購了多樣的體健器材，媲美小型的國民運動中心，要讓民眾運動休閒不再受限於氣候。

新北市副市長謝政達表示，金山區擁有美麗的人文風情，水上運動、中角灣衝浪運動更是頗富盛名，現在透過金山區運動休閒廣場的翻新整修，以及四位議員的大力協助添購設備，地方的民眾除了衝浪運動更多了許多不一樣的運動選擇。

建物翻新與器材進駐的開幕式，副市長謝政達與四位議員也來到現場親自體驗全新設備，新的場館空間多了寬敞的律動場地、桌球桌、五台的飛輪以及四台跑步機，室內的空間，讓熱愛運動的民眾，不論晴天、雨天，運動不再受到天候限制。

金山區長廖武輝說，金山區運動休閒廣場是北海岸唯一的公立運動休閒廣場，開放10年的時間也讓屋頂與設備都有了歲月的痕跡，因此藉由這次的翻新工程進行了天幕更新，戶外的空間也活化規劃半場的籃球場地，還有四位議員的資源挹注也讓室內多了體健設施，運動場域的逐步增能與加值，也讓偏鄉居民的運動休閒有了更多元的選擇。