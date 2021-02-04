愛心計程車拒刷敬老卡？ 黃珊珊：正在和車隊溝通

北市目前有16家車行加入愛心計程車隊，約1萬5千輛計程車接受派遣，並且車上裝有悠遊卡讀卡機。但議員王欣儀最近接獲民眾陳情，指有計程車駕駛遭惡意刁難民眾，而且拒刷敬老愛心卡，還要求全額付現。對此，台北市副市長黃珊珊今出席活動被問及，她表示，市府正在和車隊溝通，並且提升愛心計程車隊的服務，提升民眾使用意願。

王欣儀說，許多長輩向她反映，搭乘愛心計程車使用敬老卡時，有的駕駛會稱刷卡機故障，只收現金。甚至還有長輩投訴，原先駕駛拒刷，但是聽到乘客堅持要求回車隊刷卡，駕駛又說「機器好了」。

市府提供身障人士、65歲以上長者，只要持愛心卡及敬老卡搭計程車，都可刷卡獲取點數補助，因此遭到議員質疑，長輩使用時根本補助不到。

對此，台北市副市長黃珊珊表示，並非每台計程車都有安裝，可刷愛心卡跟敬老卡的卡機，有的駕駛則是安裝了沒有開機，我們現在跟車隊溝通，要達到一定妥善率，才能提供服務給民眾，另外，市府也正在討論要怎麼讓民眾順利找到支援刷卡的車隊車輛，讓這項服務可以更加便民，藉此提高民眾使用意願。