金山第四處Youbike啟用 盼帶動地方觀光

金山區的微笑單車觀光站點，再新添一處，經市議員張錦豪爭取下，第四處中山環金路口站也通電啟用了，這個點位鄰近金山與萬里區的交界處，希望能帶動地方觀光發展，市議員張錦豪也搶先來試騎，未來將會陸續爭取設置更多的站點，帶動無限的觀光商機。

市議員張錦豪表示，接續著先前的杜鵑公園、流蘇公園以及中角衝浪基地的三處微笑單車站體，第四處中山環金路口站也通電啟用了，這個點位鄰近金山與萬里區的交界處，距離一般遊客常常搭乘的客運金山站相當的接近，達到觀光運輸接力的目的，現在民眾搭客運來到金山，一下車就可以租借，也讓不論是老街觀光或者是金山、萬里單車旅遊都更便捷。

金山區內的公車路線以通勤運輸為主，觀光深入農村與山區並不多，因此若是沒有交通工具的觀光模式，大多聚集在市區、老街一帶，而透過Youbike帶動下，遊客在金山觀光，可以不再受到交通運具限制，深度地走訪探索當地的人文風情可以擁有更多的機動性。

市議員張錦豪指出，金山區的觀光不只有老街還擴及海岸線更深入山區，為此也將會陸續爭取設置更多的站點，在目前正在施工中的中山溫泉公園裡將會有第五處的站點，以及在陽金公路旁的金山醫院也有第六處的微笑單車站設置，期待更多更密集的設點，讓金山的單車旅行更輕鬆，藉此也要帶動無限的觀光商機。