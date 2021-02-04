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影／1歲多男嬰疑趴睡無呼吸 保母急送醫仍救不回
新北市一名1歲3個月男嬰昨為保母蔡姓女子發現面部朝下已無呼吸，蔡女立即搭乘計程車將男嬰送醫急救仍宣告不治，蔡女經警詢後依業務過失致死罪嫌函送台北地檢署偵辦，男嬰將擇期解剖進一步確定死因。
新北市新店警方獲報，一名1歲3個月大的陳姓男嬰，昨天上午8時為保母蔡姓女子（34歲）發現面部朝下已無呼吸，蔡女見狀，立即抱著男嬰搭乘計程車直奔新店耕莘醫院，由於男童到院前已無呼吸心跳，經搶救仍宣告不治，男童父母接獲通知趕到醫院，得知兒子救不回，當場痛哭失聲。
據了解，陳姓男嬰自108年12月起即送至新店區北新路一段一處托嬰處所由保母照顧，陳姓男嬰平日都在托嬰處所內的嬰兒床過夜，負責照顧的保母蔡女則在一旁打地鋪陪伴。
據警方初步查訪，該托嬰處所內並無監視器，初步研判可能是男童俯臥造成窒息，由於男童身上並無任何外傷，將擇日解剖相驗來進一步釐清確實死亡原因。
蔡女領有保母人員證照，聲稱照顧地點為居家式托育，但未申請該地點相關證照，警詢後將依業務過失致死罪嫌函送台北地檢署偵辦。
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