讓居民安心安全 淡水新興里加強社區消毒

面對春節連續假期，新北市淡水區新興里長吳錦泉為讓居民出入社區的每一個角落時，對新冠肺炎疫情都可以安心，特別進行社區消毒工作，雖然每年都會有定期的消毒，但是為了防堵疫情特別增加2次，就是希望讓新興里更安全。

新興里長吳錦泉表示，新型冠狀病毒，讓社區居民相當擔心，因此這次消毒除了有一般的除蟲消毒噴灑外，更多加了殺死病菌的項目，並且也會在社區大樓管委會的同意下，進到地下室停車場等公共區域進行消毒作業。

對此市議員陳偉杰也到現場關心，並且對於里長的用心表示肯定。

里長吳錦泉說，這次有兩種消毒方式，一種是除蟲，另一種則是特別藥劑針對病毒細菌所進行的消毒，讓新興里的環境衛生，由里長來幫大家把關。

這次新興里的消毒，不只是消滅病毒，也會消除登革熱病媒蚊，讓這兩項目同時進行，對於防疫工作也相當積極，里長也希望藉由社區消毒行動，可以讓居民放心的在公共空間當中活動，免除病毒的入侵。