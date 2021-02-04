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淡水青少年要單車縱走花東 立委助經費圓夢

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
立委洪孟楷得知淡水青少年要單車縱走花東後，爭取補助經費，並且送上補給品，協助圓夢。 圖／紅樹林有線電視提供
立委洪孟楷得知淡水青少年要單車縱走花東後，爭取補助經費，並且送上補給品，協助圓夢。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區一群青少年，準備在毘努伊勒教會志工陪同下，展開單車縱走花東單車計畫，為期四天長達170公里旅途，騎乘鐵馬挑戰自我，因籌措19萬元旅費困難重重，立委洪孟楷得知後，爭取補助經費，並且送上補給品，希望他們感受大山大海，認識這一座島嶼。

淡水毘努伊勒兒少關懷協會志工樂冷羅法妮奧表示，這次計劃帶著26位的青少年，還有7位志工，讓孩子用「竭力不放棄、永遠樂於挑戰」的精神，以實際行動來完成這次計劃，創造這群孩子的自信心，先前也做了許多準備，有帶著他們到淡水扭轉體能訓練中心進行體力的訓練，以及路線場地勘查單車檢查等等，但這四天的旅途，因為所有經費必須自籌，當初距離目標19萬元還差一點，立委洪孟楷特別向中央原民會爭取3萬元的補助，就是為了看到孩子成功的那個笑容。

立委洪孟楷表示，除了成功爭取原民會補助，也以自身過去鐵馬環島的過來人經驗，特別帶著肌樂、酸痛貼布、及凡士林等補給品，在這個月5號出發前，為孩子們加油打氣。協會說在這一群青年有超過一半的人沒有到過花東，透過這次計劃，讓他們感受大山大海認識這一座島嶼，也從單車挑戰中，學習自我體能，團隊合作，創造信心，永不放棄的精神。

淡水 單車 洪孟楷

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