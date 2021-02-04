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北市3年職災通報件數高達629件 住宿、餐飲占3成
根據北市勞動局勞檢處統計，北市3年來受理的職業災害通報件數高達629件，其中以住宿及餐飲業位居第一名，歷年都占3成，勞動局長陳信瑜表示，已要求勞檢處於春節期間，加強勞檢並提醒各事業單位勿心存僥倖，應全力防止勞工過勞及職災發生。
勞檢處表示，2018年受理職災通報數有223件，其中住宿及餐飲業最多，有77件、占34.53％，其次為批發零售及支援服務業；2019年221件，住宿及餐飲業仍占最多，有68件、占30.77％，其次仍批發零售及支援服務業；2020年有185件，住宿及餐飲業居首，有55件、29.73％，其次依然是批發零售業及支援服務業。
「要避免因業務繁忙而發生職災！」陳信瑜指出，職災原因包含手指遭食品機械絞斷、體表遭燙傷、使用刀具切割傷，或在廚房等油漬潮濕場所跌倒、未裝設漏電斷路器及電氣設備造成漏電傷害，還有為爬到高處拿取物料導致墜落、瓦斯爐烤箱爆炸、瓦斯管破裂外洩等，顯示餐飲工作者的職災安全不容小覷。
陳信瑜提醒，年關將至，各餐飲及物流業者進入業務高峰期，事業單位常因繁忙而疏忽作業安全防護及管理，使勞工超時工作而過勞，對此，已責成勞檢處於春節期間加強勞檢，也提醒各事業單位積極提升自主管理能力，並遵循勞動相關法令，防治勞工過勞及職災發生。
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