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范雲批淡海輕軌走河岸破壞景觀 新北市：依據民意推動

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
淡海輕軌藍海線第一期已於去年11月正式通車。圖／報系資料照
淡海輕軌藍海線第一期已於去年11月正式通車。圖／報系資料照

淡海輕軌藍海線第2期路網，因民意反對走淡水老街，市府改朝河岸方案推動，最快今年動工。不過立委范雲今召開記者會質疑，新北市府從老街改為河岸的決策倉促，恐破壞在地珍貴的自然景觀，應停止老街段及水岸段的建設。新北市捷運局表示，河岸方案經大部分民意認同才推動，會持續與地方溝通，解決民眾疑慮，取得最大共識。

范雲指出，淡水老街有人文活動及金色水岸景觀，還有豐富歷史文化，是淡水人最大的資產，輕軌不論走老街或河岸，恐怕都會嚴重破壞淡水景觀與生活模式，「不要為了得到多一點點的便利性，犧牲了包括淡水百年燈塔、觀潮廣場等自然、歷史資產」。

反輕軌進老街水岸行動聯盟召集人鄭英和表示，金色水岸是淡水居民不分老少重要的活動空間，近年更是雙北市民喜愛的日常親水休憩區，「若在該地建設輕軌，將會摧毀這一切」，聯盟已發起反輕軌進水岸連署，目前已有近千人連署。

新北市捷運局表示，淡海輕軌第二期路網經召開3場地方說明會，獲地方民意表達輕軌不進入淡水老街共識，且大部分民意認同河岸方案。在考量工程技術、運輸效益及民意下，將朝河岸方案推動，目前接續辦理基本設計，並同步進行環境差異影響分析、都市計畫變更及修正計畫等作業。

新北市捷運局說，地方關切的航照燈塔，若經評估有保存價值，也將於設計時考量儘可能閃避或鄰地就近保存，若對於河岸方案細節及空間配置仍有疑慮，將會在後續有設計成果時，持續與地方溝通說明。

淡海輕軌 淡水

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