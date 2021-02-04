亂停就拖吊！ 陽明山花季吸引賞花人潮 北市將加強取締

2021陽明山花季活動因應新冠肺炎疫情升溫已取消，但考量民眾仍有上山賞花需求，以及陽明山地區道路路幅有限，為避免大量車潮造成道路雍塞情況，北市交通局自2月5日至3月21日實施交通管制，提供賞花公車服務，福林公園及百齡高中停車場也提供轉乘優惠措施。

交通局指出，動線管制部分，例假日擴大實施仰德大道交管，上山管制點為「復興橋頭」、「至善路二段1巷巷口」，管制時間無早上7時至下午4時，下山管制點為陽明路一段中橫街口，管制時間為下午2時至6時。

平常日管制動線則自「花鐘至陽金公路」實施往北單行，假日擴大自「湖山路一段沿花鐘至楊金公路」實施往北單行；紗帽路於中橫街以北之路段禁止車輛進入，陽金公路於北往西方向禁止右轉湖山路一段；其餘路段將依現場員警指揮及標誌標線行止。

福林公園停車場及百齡高中停車場，將提供停車轉乘公車上山民眾，當日當次停車前3小時免費優惠。交通局表示，由於山上停車空間有限，建議民眾可先將車輛停放至士林或北投地區停車場，再到鄰近車運站轉搭公車上陽明山；陽明山立體停車場及第二停車場，停車費率於假日也會配合調高。