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影／大型家具想丟就丟 新北查獲近50件
新北市環保局今年在過年前已查獲47件大型家具未預約即隨意棄置的違規案件，日前在三重透過監視器更全程紀錄家具行司機沒預約就棄置家具，將依廢棄物清理法第46條規定移送法辦，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科罰金1500萬以下。
環保局說，日前在三重區雙園街一帶，查獲家具行送貨司機，趁夜間昏暗視線不佳將廢棄沙發髓意棄置路旁家具預約點；另外碧華街預約點同樣有家具業者將廢棄床具混入民眾的預約，經蒐證後家具行也承認是因為貪圖方便才會直接棄置而沒先預約。
除隨意棄置家具外，環保局指出，稽查員曾在中和區的永貞路查獲收納櫃有銀行對帳單，經比對發現確實是該戶民眾所為，另外也查獲民眾趁機丟出家中裝潢拆解的木質隔板。
而土城區清潔隊日前也在延安街一帶，亦有民眾未經預約逕行將大量的裝潢廢棄物棄置巷內的預約點，衍生車輛無法出入的交通問題，環保局皆依廢棄物清理法告發，最高開罰6000元。
環保局統計，年前垃圾量大，已查獲47件未預約即棄置違規案件，上個月起已持續透過宣傳單、里長廣播等方式宣導，請民眾務必提前撥打廢棄大型家具免付費專線0800-010-857預約清運，以利年前完成清運。
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