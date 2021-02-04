北市聯合醫院設防疫機器人 送餐送藥及清潔消毒

台北市政府與亞太電信合作，宣布在聯合醫院仁愛院區設5G專網及清潔消毒機器人，盼減少醫護員感染風險。聯合醫院今天說，機器人可自動消毒、送餐送藥，透過5G不易斷線。

北市府資訊局與聯合醫院及亞太電信在市府大樓舉辦「5G專網智慧醫療實驗場域」啟動記者會，副市長黃珊珊、聯合醫院總院長黃勝堅、亞太電信總經理黃南仁等人出席，現場展示智慧防疫機器人使用方式。

黃珊珊致詞時說，北市府持續打造永居智慧城市，盼透過科技方式促進市民健康，像推出雲端醫療等服務，北市府也會持續提供最好場域讓外界實驗。

黃珊珊表示，這是北市第一次讓聯合醫院仁愛院區成為5G技術實驗場域及設置防疫清潔消毒機器人，機器人除提供送餐、送藥服務外，還可消毒，減少醫護員進入隔離病房風險，若實驗場域成功，也可推廣至其他醫療院所。

聯醫總院長黃勝堅說，此計畫概念是希望在疫情期間，減輕護理人員負擔，提供第一線同仁更安全、方便環境，「以人為本」照護模式是聯醫追求目標，盼未來透過5G專網及清消機器人提供更快服務，期許護理員服務時更有溫度。

亞太電信總經理黃南仁表示，在聯合醫院仁愛院區設5G專網及機器人，機器人有自動消毒及送藥送餐服務，降低醫護員風險，都為國內廠商自行開發生產製造，盼未來可持續和北市府合作。

資訊局指出，亞太電信在聯合醫院仁愛院區導入5G智慧防疫清消機器人，可協助隔離病房消毒、運送餐盒及藥物等，降低醫護員感染風險及提升效率。