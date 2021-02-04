黃一平年後掌北市都發局 曾任工務局副局長

台北市政府都發局長黃景茂預計農曆年後轉任住都中心執行長，新局長將由曾任工務局副局長的黃一平接任，副市長彭振聲表示黃一平經歷完整、是很好的推薦人選。

都市發展局長黃景茂107年12月25日接任，預計農曆年後離開北市府，轉任國家住宅及都市更新中心執行長。

台北市副市長彭振聲表示，黃一平是經他推薦，他認為黃一平曾在北市工務局、新北城鄉局歷練，資歷豐富完整，黃一平預計17日交接。

黃一平曾任台北市政府工務局副局長、台船環海風電公司籌備辦公室主任。新北市長侯友宜在2018年上任時的首任城鄉局長，黃一平任內推動新北市住宅及都市更新中心籌備處，2020年8月卸任後，回到民間發揮土木工程專業。

黃一平接任都市發展局長後，將要處理像核發大巨蛋使用執照、社會住宅等政策。