淡海輕軌擬增春節班次減少群聚 買聯票贈輕軌香紅包袋

春節假期將至，為因應大批走春人潮，新北捷運公司宣布淡海輕軌全線列車及站體將加強消毒頻率，營運班距也將視人潮機動調整，必要時增加班次，減少車廂內旅客人數。另外，春節期間也結合輕軌香發行「犇向幸福紅包組」，購買2張一日交通聯票即可獲得一組，內含5紅1藍共6個紅包袋，花色美麗又帶著晨露香氛。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，連假期間綠山線與藍海線維持12至15分鐘一班車，必要時增加班次、減少群聚。另車門在端點站也採到站自動開啟，減少碰觸，車內空調則調整為全外氣循環，主要進出站也設有紅外線體溫檢測，每個車站也都有防疫小站提供酒精，加強防疫。

新北捷運公司指出，淡海輕軌去年底創全國軌道之先，與國內知名香氛品牌合作，推出嗅覺藝術體驗「輕軌香」，由知名香氣藝術品牌P.Seven社長潘雨晴操刀，結合淡水的紅樹林、海藻、野百合等多款在地元素，以及不同時段海洋面貌為靈感，創作「晨露」、「夕顏」、「藍夜」3款香氛。

吳國濟表示，經上萬乘客參與票選活動，最後由「晨露」獲得最多民眾的喜愛，將於疫情舒緩後，發行香水車票，並開發輕軌香周邊商品，未來民眾搭乘輕軌時，窗外的淡水美景可與車內香氛相輔相成。此次推出的「犇向幸福紅包組」，也加入「晨露」香氛，2月6日6時起凡於輕軌紅樹林站及漁人碼頭一次購買2張一日交通聯票即可獲得，限量300組，兌完為止。