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淡海輕軌擬增春節班次減少群聚 買聯票贈輕軌香紅包袋
春節假期將至，為因應大批走春人潮，新北捷運公司宣布淡海輕軌全線列車及站體將加強消毒頻率，營運班距也將視人潮機動調整，必要時增加班次，減少車廂內旅客人數。另外，春節期間也結合輕軌香發行「犇向幸福紅包組」，購買2張一日交通聯票即可獲得一組，內含5紅1藍共6個紅包袋，花色美麗又帶著晨露香氛。
新北捷運公司總經理吳國濟表示，連假期間綠山線與藍海線維持12至15分鐘一班車，必要時增加班次、減少群聚。另車門在端點站也採到站自動開啟，減少碰觸，車內空調則調整為全外氣循環，主要進出站也設有紅外線體溫檢測，每個車站也都有防疫小站提供酒精，加強防疫。
新北捷運公司指出，淡海輕軌去年底創全國軌道之先，與國內知名香氛品牌合作，推出嗅覺藝術體驗「輕軌香」，由知名香氣藝術品牌P.Seven社長潘雨晴操刀，結合淡水的紅樹林、海藻、野百合等多款在地元素，以及不同時段海洋面貌為靈感，創作「晨露」、「夕顏」、「藍夜」3款香氛。
吳國濟表示，經上萬乘客參與票選活動，最後由「晨露」獲得最多民眾的喜愛，將於疫情舒緩後，發行香水車票，並開發輕軌香周邊商品，未來民眾搭乘輕軌時，窗外的淡水美景可與車內香氛相輔相成。此次推出的「犇向幸福紅包組」，也加入「晨露」香氛，2月6日6時起凡於輕軌紅樹林站及漁人碼頭一次購買2張一日交通聯票即可獲得，限量300組，兌完為止。
吳國濟說，淡海輕軌位處城郊地區，站體候車空間通風良好，V03淡金鄧公站周邊有長達3公里的滬尾櫻花大道，近日正逢花期；V09濱海沙崙站旁有輕軌列車交會的經典畫面，另還有V28台北海洋大學站旁的公司田溪自行車道及異國風十足的漁人碼頭港區等，觀光資源相當豐富，民眾如欲查詢輕軌相關旅遊訊息請關注「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團。
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