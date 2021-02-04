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沒吃到飽！共享運具納入1280月票 5月公布加價購方案

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市交通局今宣布，共享運具將納入1280月票。記者胡瑞玲／攝影
北市交通局今宣布，共享運具將納入1280月票。記者胡瑞玲／攝影

車輛電動化為未來趨勢，北市府目標2023年電動機車占比從5%拉高至12％，2030年目標電動機車占比30%、公車100%電動化、綠運輸70%，北市交通局長陳學台今宣布，共享運具將納入綠色運輸範圍，搭配1280月票的共享機車加價購方案，5月公布優惠方案；台北市長柯文哲認為可採用轉乘前5分鐘免費，但有趟次限制，對此，交通局表示，目前還在悠遊卡公司及業者研議，但會參考市長建議及民眾使用習慣擬出方案。

北市目前共享運具破萬輛、電動公車48輛，陳學台表示，配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，除要求公車業者未來將不再購買燃油車，也向交通部申請補助，市府加碼載客每人補貼2.12元，預計明年底將有400輛電動公車上路。

陳學台表示，共享運具也將推出拉力政策，讓共享運具納入1280月票，以加價購方式讓民眾有更多機會使用共享機車；針對共享機車納入1280月票方案，柯文哲曾提出採用轉乘前5分鐘，但有趟次限制建議，至於趟次的次數還要研議。

對此，北市停管處回應，1280月是透過悠遊卡或悠遊付來購買，共享機車納入1280月票後，其優惠方案還在研議當中，會以柯文哲的概念去規畫設計，也會考量民眾的使用習慣及業者系統規畫；目前市面上GoShare、WeMo、iRent三家業者推出的方案都不同，但要如何與1280月票串連才是重點。

停管處表示，尊重業者各自營運成本的考量，共享運具將不提供吃到飽優惠，初步擬採趟數或騎乘時間數為主，但1280月票如何與三家共享運具APP串連，讓使用者得到加價購資格，目前悠遊卡公司與三家業者還在做技術修改，預計完整優惠方案將在5月推出。

由於1280定期票須透過悠遊卡或悠遊付購買，因此共享機車加價購方案也將綁定悠遊付才能一併購買，市府已經跟3家業者討論過優惠內容，尊重業者營運成本的考輛，共享運具將不提供吃到飽的優惠，擬採趟數或騎乘時間數為主。

車輛電動化為未來趨勢，北市府目標2030年電動機車占比30%、公車100%電動化、綠運輸70%。圖／北市交通局提供
車輛電動化為未來趨勢，北市府目標2030年電動機車占比30%、公車100%電動化、綠運輸70%。圖／北市交通局提供

北市 公車 悠遊卡

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