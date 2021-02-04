單親家庭女學生無預警罹癌 板橋忠孝國中師生募70萬

新北市板橋忠孝國中去年底1名陳姓女學生突然右腳無力，診斷出脊髓內有惡性腫瘤，屬癌症分級第4級，全球僅數百例。師生得知陳同學病情後，隨即動員各界號召，短時間募得70萬，並在今日舉辦捐贈儀式，作為陳同學日後治療費用。

陳女去年12月突然右腳不便行走，就醫後發現脊髓內有惡性腫瘤，陳爸爸回憶，在那之前孩子一直很正常，沒有徵兆卻突然生病，而且惡化速度快，診斷後沒幾天右腳幾乎不能動。

脊髓內惡性腫瘤通常發生在兒童基因突變，全球案例僅數百例，是癌症惡性程度分級中最高的第4級。女兒染上怪病加上自己因小兒麻痺領有身心障礙手冊，全家只靠爸爸保全每個月2萬7過活，對一家人打擊相當大。

陳爸爸不斷表示自己對2個孩子很抱歉，由於父母離異關係，孩子沒辦法獲得母愛，自己也行動不便，看著健康的女兒如今臥病在床，陳爸爸既心疼又自責。

陳女在大家眼裡雖然個性較寡言，但跟朋友出去一樣能放很開，升上國中前還展現自己的藝術天分，在繪圖上很有一套，住院期間還會以日記方式紀錄下心情，也是少數能抒發的管道。

眼見陳女家境不佳，忠孝國中包括校長洪慶源與班導劉老師等人發起募款，短時間就募到103筆總計63萬加上7萬來自教育儲蓄戶，共70萬能給陳女治療用。

新北市議員劉美芳也透過里民得知陳女情況，還曾特地載著陳女到醫院，她認為，國二女孩遭遇這種事情令人非常難過，之後也預計發起愛心大平台募款，盼多少減輕陳女醫療負擔，等待奇蹟發生。

單純的陳爸爸感謝外界幫忙，還說錢只要夠用就好，多的可以幫助拿去其他人。班導劉老師不捨落淚地說，陳女雖平常在班上較文靜，但從不讓老師擔心，就連生病也說自己狀況還好，實際上她的病痛，外人一定難以理解。

陳女在班上的摯友「白白」也透露，過去她時常到醫院探望陳女，陳女還特地在她生日那天準備驚喜，等她離開後，醫生才告訴她，因為有朋友來探望，讓陳女心情開朗不少。