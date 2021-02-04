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汐止康誥坑溪名列「北部賞櫻仙境」 現在賞櫻正是時候

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，水岸花影非常美麗。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，水岸花影非常美麗。記者邱瑞杰／攝影

新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，水岸花影非常美麗。因為鄰近新台五路商圈，當地有許多社區建案，有如住戶後花園。康誥坑溪櫻花美景曾被列入「北部十大賞櫻仙境」，也有不少外地遊客專程前往賞櫻、拍照和打卡。

汐止康誥坑溪在新台五路到汐碇路間的河岸，共有約300棵櫻花樹，其中左岸籃球場一帶，因為沒有高樓遮住陽光，天亮到傍晚都有日照，花況最好，成為賞櫻熱點。

當地汐止文化里長余寶聰說，康誥坑溪的櫻花是前里長時代開始種，一開始種在灌木叢間，長得不是很好。後來他當選里長，每年施肥，並除去主幹約1公尺以下部位長出的分枝，避免無謂耗費養分，經過10多年細心照料，終於形成現在的美景。

康誥坑溪的櫻花大概是5、6年前開始「成名」，遊客越來越多。余寶聰說，前年、去年和今年的氣候都不錯，櫻花連3年盛開，歡迎大家來賞花。現在是防疫期間，櫻花季期間康誥坑溪畔步道人來人往，請民眾要戴口罩。有些人會帶寵物狗來散步，也請主人自行準備清除用品，隨手清除狗大便，以免造成他人困擾，損害他人遊興。

康誥坑溪賞櫻步道附近停車位不多，建議附近民眾步行或騎機車前往。外地遊客可搭火車在汐科站下車，從大同路沿著溪畔往新台五路方向走，過了新台五路就能看到美麗的櫻花。搭公車則可以搭到連興街站下車，步行幾分鐘就能走到河畔。

新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，吸引許多遊客專程前往賞櫻、拍照和打卡。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，吸引許多遊客專程前往賞櫻、拍照和打卡。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，吸引許多遊客專程前往賞櫻、拍照和打卡。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，吸引許多遊客專程前往賞櫻、拍照和打卡。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，吸引許多遊客專程前往賞櫻、拍照和打卡。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，吸引許多遊客專程前往賞櫻、拍照和打卡。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，吸引許多遊客專程前往賞櫻、拍照和打卡。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，吸引許多遊客專程前往賞櫻、拍照和打卡。記者邱瑞杰／攝影

櫻花季 賞櫻 汐止

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