減少馬路三寶 新北機車駕訓補助全國最多
為提升機車族正確安全駕駛觀念，新北巿公共汽車客運商業同業公會將挹注130萬元，響應機車考照上駕訓班補助政策，提供1000個普通重型機車駕駛訓練名額，加上交通部公路總局分配給台北區監理所的2000個名額，新北市總計3000人可以受惠，補助名額全國最多。
交通局長鍾鳴時表示，公車公會能共同為交通安全環境努力，巿府給予極大肯定。研究報告也顯示，經過機車駕訓較未受機車駕訓者，違規風險可減少32%，肇事風險也減少20%。
鍾鳴時說，今年交通部公路總局辦理機車安駕補助計畫，全國共有1萬個名額分配給各區監理所，新北市加上公車公會贊助名額後，為全國補助名額最多的縣巿。機車駕訓包含機械構造、交通法規及駕駛道德等6小時課程，並融入各項防禦駕駛觀念。
交通局交通安全科長林昭賢表示，新北市機車數將近220萬台，更有高達3成5市民選擇騎機車作為外出的交通方式。不過機車使用者死亡人數也占交通事故死亡總人數6成，受傷人數則占交通事故受傷總人數8成。
林昭賢說，希望機車族能參加機車駕駛訓練，獲得正確防禦駕駛觀念及技巧，降低違規和肇事風險。現行機車駕駛訓練收費約2800至3700元，民眾只要報名並於今年11月30日前完成訓練課程取得駕照，即符合資格，可補助1300元，名額有限，額滿為止。詳情可洽台北區監理所((02)26884366)詢問。
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